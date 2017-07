Einmal melken, bitte! In der Milchkrise hat die Johne & Lorenz GbR viel Geld in die Modernisierung investiert. Und es gibt weitere Ideen.

Gleich geht’s los: Neugierig schaut eine Kuh unter dem Melkroboter hindurch. Dank der neuen Technik, in die der Volkersdorfer Landwirtschaftsbetrieb Johne & Lorenz GbR während der Milchkrise investiert hat, entscheiden die Tiere jetzt selbst, wann sie gemolken werden. Im Vorjahr war die Zahl der Kühe von 260 auf 80 reduziert worden. Inzwischen werden wieder 120 gehalten. Dabei soll es auch bleiben. © Norbert Millauer

Milch ist lecker. Milch ist gesund. Und sie ist das Grundprodukt für viele andere gefragte Lebensmittel. Trotzdem wissen die Milchbauern nie lange im Voraus, ob der Erlös, den sie beim Verkauf an die Molkereien erzielen, für das Überleben des Betriebs reicht. Als 2015/16 die Ankaufpreise wieder einmal in den Keller rutschten und die gezahlten 20 Cent pro Liter weit unter den Produktionskosten lagen, brachte das so manchen Landwirtschaftsbetrieb an den Rand seiner Existenz.

Genau in diese Zeit fiel die Umsetzung eines Vorhabens, auf das sich die Johne & Lorenz GbR bereits seit 2012 vorbereitet hatte. „Unser alter Fischgrätenstand aus dem Jahr 1996 musste dringend modernisiert werden“, sagt Frank Lorenz. „Der Plan war, unsere beiden Ställe umzubauen und dabei vier Melkroboter aufzustellen.“ Der Vorteil: Die festen Melkzeiten um 5 und 15 Uhr entfallen, da die Kühe selbst bis zu viermal am Tag zum Melken an den Apparat kommen können.

„Doch nun stellte sich plötzlich die Frage, ob es überhaupt noch vertretbar war, Geld in die Milchproduktion zu investieren“, sagt Frank Lorenz. Immerhin ging es um eine Größenordnung von anderthalb Millionen Euro. Die Alternativen wären gewesen, ganz auf die Milchkühe zu verzichten und stattdessen nur noch eine Herde auf der Weide zu halten. „Das hätte für mich aber keinen Sinn ergeben, die Ställe leer zu räumen und dafür Tiere draußen hinzustellen“, ergänzt der Landwirt aus Volkersdorf.

Zudem gab es noch ein gewichtiges Argument dafür, zumindest einen Teil der Milchkühe weiter zu behalten. „Zum Betreiben unserer Biogasanlage brauchen wir auch einen Anteil Gülle“, sagt Frank Lorenz. Also habe er die benötigte Menge Gülle als Ausgangspunkt für die Berechnung der künftigen Anzahl an Tieren genommen. Beachtet werden musste schließlich auch noch, wie viele Tiere ein Melkroboter „betreuen“ kann.

Umgebaut wurde so nur noch ein Stall, in dem es jetzt 120 Kühe gibt. Und zwei Roboter. „Damit bin ich glücklich und zufrieden“, ergänzt Frank Lorenz. Zumal derzeit der Milchpreis auf einem höheren Niveau stabil ist. „Momentan bekommen wir über 36 Cent. Die Schmerzgrenze liegt bei 32 Cent. Es wäre gut, wenn der Preis mal drei Jahre so bleiben würde. Damit könnten wir stabil arbeiten.“ Doch diese Garantie gibt es nicht. Da ist es gut, dass Einnahmen auch aus der Energieproduktion der Biogasanlage und dem Feldbau kommen.

Zudem hat sich das Unternehmen einen neuen Bereich erschlossen: den Hofverkauf. Seit einem Jahr gibt es rund um die Uhr die Rohmilch an einem Automaten zu kaufen. Im Wochendurchschnitt rund 200 Liter pro Tag verlassen so den Hof. Seit ein paar Wochen können die Kunden aus einem anderen Automaten auch gleich noch frische Eier vom Großenhainer Geflügelhof mitnehmen. Und in der nächsten Woche will die Landfleischerei Schempp den Verkauf von Fleisch und Wurst starten. Ebenfalls aus dem Automaten. Und eine weitere Anfrage gibt es bereits, so Frank Lorenz.

Und er selbst hat schon Ideen, wie künftig der nicht mehr benötigte Stall genutzt werden könnte. „Jetzt hat aber erst mal die Arbeit auf den Feldern Vorrang.“ Zudem lässt sich derzeit noch nicht einschätzen, welche Auswirkung die Dauerbaustelle der S 96 auf den Hofverkauf habe. Im Winter könne dann mit der Familie und dem Compagnon in Ruhe über neue Vermarktungsideen beratschlagt werden.

