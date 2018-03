Einmal mehr ins Buch geschaut Mit dem Lesewinter holte der Heimatverein Uhyst Kultur aufs Dorf. Fortsetzung folgt. Oder Schmökern in der Bibliothek.

zurück Bild 1 von 3 weiter Geschichten zum Vorlesen von Thomas Rosenlöcher waren am Sonntag im Saal der Ortschaftsverwaltung in Uhyst/Spree angesagt. Schauspieler Rainer Gruß bereitete mit „liebst Du mich ich liebe Dich“ den Zuhörern wiederum einen unterhaltsamen Nachmittag. © Rolf Ullmann Geschichten zum Vorlesen von Thomas Rosenlöcher waren am Sonntag im Saal der Ortschaftsverwaltung in Uhyst/Spree angesagt. Schauspieler Rainer Gruß bereitete mit „liebst Du mich ich liebe Dich“ den Zuhörern wiederum einen unterhaltsamen Nachmittag.

Zweckentfremdet, aber sehr nützlich: Die zur offenen Bibliothek umgerüstete Telefonzelle in Uhyst fördert die Leselust im Dorf. Das Angebot wird von Einheimischen und Urlaubern gern genutzt.

Johanna Gruner, seit vorigem Jahr Vorsitzende des Heimatvereins Uhyst, plant schon den nächsten Lesewinter.

Uhyst. Rainer Gruß ist ein gerngesehener Gast in Uhyst. Der Schauspieler des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen hat hier schon mehrfach Texte vorgetragen: des Uhyster Heimatdichters Gottfried Unterdörfer sowieso, aber auch von Jurij Brìzan. Am Sonntag setzte er mit Texten von Thomas Rosenlöcher den Schlusspunkt unter den Uhyster Lesewinter. Den bereits 17. seiner Art. In vier Veranstaltungen 108 Zuhörer weist die Statistik aus. Johanna Gruner ist zufrieden. „Uhyst ist ja nur ein kleines Dorf, und es ist kaum zu erwarten, dass zu solchen Lesungen am Sonntagnachmittag viele Gäste von außerhalb kommen“, erklärt die Vorsitzende des Heimatvereins. Der besteht im Dezember 20 Jahre. Johanna Gruner hatte ihn seinerzeit mit aus der Taufe gehoben. Nachdem sich im vorigen Jahr niemand für den Vorsitz fand, erklärte sie sich bereit. „Für eine Übergangsfrist“, wie sie sagt. Aber vor allem, damit es mit dem Verein weitergeht. Es sei eben schwer, jemanden zu finden. Weil die, die sich engagieren wollen, dies ohnehin schon in mehrfacher Hinsicht tun. Wie Johanna Gruner selbst, die den Heimatverein leitet, zudem den Förderverein Adelspädagogium-Dannenberghaus. Außerdem ist sie in der Stiftung Denkmalpflege aktiv.

Sie liest selber gern. Nicht nur deshalb liegt ihr der Lesewinter am Herzen. Zwei Drittel der Zuhörer sind Frauen. Die meisten schon etwas älter. „Bei der Jugend ist Lesen nicht mehr so populär“, bedauert sie. Aber gerade das sei aus ihrer Sicht ein Grund, den Lesewinter nicht aufzugeben. „Lesen ist der einfachste Weg, Bildung zu erlangen. Und Bildung kann einem keiner wegnehmen“, erklärt Johanna Gruner. Der Wert des Privilegs, gebildet zu sein, werde zu oft unterschätzt. Der 80. Geburtstag des Uhyster Heimatdichters Gottfried Unterdörfer 2001 war für den Verein Anlass, dessen Buch „Ich möchte einen Kranich sehen“ herauszugeben. Es erschien im Lusatia Verlag Bautzen. Verleger Dr. Frank Stübner hielt den Lesewinter in Uhyst für „eine großartige Sache“ und hat ihn bis zu seinem Tod im vorigen Jahr gefördert.

Die Lesung aus dem Roman von Unterdörfer im März 2001 hatte solchen Erfolg, dass der Heimatverein im November seine Lesereihe begründete. In Anlehnung an den früheren „Konzertwinter“ sollte mit den Lesenachmittagen eine andere Form der Kultur aufs Dorf gebracht werden. Und die ist aus dem Veranstaltungskalender von Uhyst nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile, so erzählt Johanna Gruner, melden sich Autoren sogar selbst. Wie Renate Preuß aus Riesa, die über Ängste, Sorgen und Träume von Jung und Alt schreibt. Sie las im November 2017 und war, wie auch ihre Zuhörer, davon mehr als angetan.

Die sorbische Literatur hat ihren festen Platz im Uhyster Lesewinter. „Uhyst war mal sorbisch. Leider sind wir das nicht mehr“, sagt Johanna Gruner. Der 2006 verstorbene sorbische Schriftsteller Jurij Brìzan hat in Uhyst gelesen. Zu DDR-Zeiten schon und auch später. In den Vierziger Jahren war er Gutsinspektor im Dorf, von daher rührte wohl eine gewisse Verbundenheit. Auf Wunsch einiger Zuhörer war Christian Schneider beim Lesewinter vertreten. Und in der zu Ende gegangenen Saison Róža Domašcyna. Jurij Koch hätte die Vorsitzende des Heimatvereins gerne mal da. Allerdings habe sie bei dem sorbischen Schriftsteller bisher noch nicht angefragt.

Sie liest derzeit „Verändert die Welt, aber zerstört sie nicht“ von Norbert Blüm. Den einstigen Bundesarbeitsminister nach Uhyst zu holen, das wäre so ein Traum von ihr, zumal sie so einige Fragen an ihn hätte. Aber Johanna Gruner ist Realistin genug. „Große Namen für viel Honorar können wir uns nicht leisten“, sagt sie. Ein Kriterium für Autoren oder Texte ist ihr regionaler Bezug. Ein zweites, dass sich die Kosten im Rahmen halten. Mit den drei Euro Eintritt allein wäre die Finanzierung mitunter schwierig. Eingebürgert hat sich das gemeinsame Kaffeetrinken vor der Lesung. In dieser Saison haben Karin Sock und Rosemarie Simon fleißig Kuchen für alle vier Veranstaltungen gebacken. Der Erlös daraus hilft ebenfalls wirtschaften.

Seit 2016 gibt es auf Betreiben des Heimatvereins in Uhyst eine Bibliothek. Eine offene! Eingerichtet wurde sie in einer ehemaligen Telefonzelle, Geschenk eines Unternehmers aus Schwarzkollm. Ein Energiekonzern förderte die Aufstellung. Und die Gemeinde Boxberg hat nichts dagegen, öffentlichen Grund und Boden so genutzt zu wissen. Das Prinzip ist einfach: Jeder, den die Leselust überkommt, kann in dem in der Telefonzelle eingebauten Bücherregal stöbern: Romane, Reisebeschreibungen, Kinderbücher, Kochbücher... „Wir bewerten die Bücher nicht. Wir sortieren nur mal ein kaputtes Buch aus“, sagt Johanna Gruner. Aber das komme selten vor. Niemand missbrauche das Angebot zur Entsorgung alter Bücher. Und zum Glück blieb man bisher von Vandalismus verschont.

„Leselust ohne Ende“, verspricht die Bibliothek. Ganz gleich, ob auf der Parkbank, am See, zu Hause oder im Urlaub. Nach dem Lesen soll das Buch lediglich zurück ins Regal gestellt werden für andere Lesebegeisterte. Man habe aber nichts dagegen, wenn Urlauber ein Buch mit nach Hause nehmen, um es fertig zu lesen. 2017 erhielt Johanna Gruner ein Paket aus Erfurt. Darin ein zu Ende gelesenes Buch aus der Bibliothek und weitere Bücher als Nachschub. Bücherspenden seien gar nicht so selten.

Kaum ist der eine Lesewinter vorbei, schweifen die Gedanken von Johanna Gruner voraus zum nächsten. Rainer Gruß hat zugesagt, dass er wiederkommt. Auch Ivonne Hübner aus Horka wird dabei sein. Lesen in Uhyst soll – deshalb das Angebot der offenen Bibliothek – aber nicht auf den Winter beschränkt sein. Eine Uhysterin würde gern mal im Schloss Spukgeschichten für Kinder lesen. Da suche man nach einem Weg, wie das zu realisieren sei, sagt Johanna Gruner. Für möglich hält sie es ebenso wie Lesungen im Sommer im Park. Auch dafür suche man nach einem Rahmen.

