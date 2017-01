Einmal im Monat zu wenig Personal In Hohenstein konnte jetzt die Feuerwehr mangels Kameraden nicht ausrücken. Brandmeister Ingo Nestler wundert das nicht.

Für ihn ist es absolut keine Überraschung. Dass eine Freiwillige Feuerwehr nicht ausrücken kann, weil nicht ausreichend qualifizierte Kameraden erreichbar sind, ist für Ingo Nestler alles andere als verwunderlich. „Das kommt bei uns im Landkreis Meißen gut einmal im Monat vor“, bekennt der Kreisbrandmeister. Jede Wehr in der Region habe dabei mit denselben Problemen zu kämpfen. Gleich ob am Tag oder in der Nacht, sei es häufig schwierig, die Rufbereitschaften abzusichern. Der Faktor Arbeitsplatz spiele dabei freilich eine entscheidende Rolle. „Wenn ein Großenhainer Kamerad zum Arbeiten nach Brandenburg fährt, ist er mittags um zwölf bei Alarm natürlich nicht einsatzfähig“, weiß Ingo Nestler aus Erfahrung.

Die Feuerwehr Hohnstein hatte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil sie bei Feueralarm nicht ausrücken konnte. Vor Ort war zu wenig Personal vorhanden, um den Einsatz fahren zu können. Nach einer zweiten Alarmierung seien zwar weitere Kameraden am Gerätehaus eingetroffen – da sich unter ihnen jedoch kein Maschinist befunden habe, musste eine andere Wehr einspringen. „Das funktioniert auch bei uns so. Wenn die alarmierte Wehr nach fünf Minuten nicht signalisiert, dass sie ausgerückt ist, muss der Disponent in der Leitstelle die nächstgelegene Wehr alarmieren“, erklärt Ingo Nestler.

Ein personelles Dilemma, das die Feuerwehren im ganzen Freistaat plagt. Seit 2008 verliere man jährlich durchschnittlich 500 bis 800 aktive Kameraden. „Insofern sind wir froh, dass der Landkreis Meißen eine steigende Mitgliedertendenz bei den Jugendfeuerwehren zu verzeichnen hat“, sagt Ingo Nestler. Wie viele davon später indes ihren aktiven Dienst bei einer Wehr verrichten, bleibt abzuwarten.

