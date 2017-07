Einmal Herzinfarkt und zurück Ein Jahr nach der Notoperation feiert eine Leichtathletin wieder Erfolge. Nun will die Freitalerin anderen Mut machen.

Für Maria Kern aus Freital gehört Sport einfach dazu – auch in ihrem zweiten Leben. Ein- bis zweimal pro Woche trainiert die 79-Jährige auf dem Sportplatz. © Andreas Weihs

Alle Zeichen standen auf Erfolg: Maria Kern war gut im Training und fühlte sich fit. Der erste Wettkampftag lief glatt und versprach eine tolle Saison für die Diskus-, Speer- und Hammerwerferin. Doch zwei Tage später, in einer Nacht im April 2016, dann der Schock: Mit starken Schmerzen in der Brust wacht die Freitalerin auf. „Ich hatte gleich so ein Bauchgefühl, dass da was Ernsthaftes ist“, sagt die 79-Jährige. Ihr Mann bringt sie ins Freitaler Klinikum, dort die Diagnose: Herzinfarkt. Sofort wird sie nach Pirna gefahren und im Herzkatheterlabor notoperiert.

Den Traum vom Podestplatz kann Maria Kern damals erst einmal begraben. Und schon kurz nach dem Infarkt muss sie die nächste Niederlage verkraften: Nur wenige Tage nach Beginn der Reha in Berggießhübel zwingt Maria Kern ein Infekt erneut auf die Intensivstation. Nierenversagen, Wasser in der Lunge und ein ohnehin bereits geschwächtes Herz bringen sie an den absoluten körperlichen Tiefpunkt. Maria Kern verliert zehn Kilo, die einst antrainierten Muskeln schwinden. „Ich bin mit einem Mal von 100 Prozent Leistung auf null Prozent gestürzt.“

Dabei ist Maria Kern sportlichen Erfolg gewöhnt. Schon in ihrer Kindheit macht ihr Bewegung Spaß, nach der Schule wird sie Sportlehrerin. Mit 58 Jahren steigt Maria Kern in den Seniorensport ein, macht bei Wettbewerben mit. Und ist dabei auf nationaler und internationaler Ebene stets auf den ersten Plätzen dabei. Bei ihrem letzten großen Wettkampf, den Weltmeisterschaften in Lyon 2015, erreichte sie unter anderem den dritten Platz im Diskus.

Viel Bewegung, eine gesunde Ernährung, keine Zigaretten oder Alkohol – „statistisch gesehen ist dadurch das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, reduziert, aber leider nicht null“, sagt Prof. Dr. Steffen Schön, Ärztlicher Leiter des Internistischen Zentrums am Klinikum Pirna. Auch Maria Kern hat ihre gesunde Lebensweise vor einer Herzerkrankung nicht bewahrt. Ihr Vater starb mit 67 Jahren an einem Herzinfarkt. Von ihm hat sie hohen Blutdruck und schlechte Cholesterinwerte geerbt, sagt sie. Und gehört damit trotz Sport zur Risikogruppe.

Den Mut verliert Maria Kern dennoch nicht, auch nach dem zweiten Zusammenbruch. „Wie man mit so einer Niederlage umgeht, entscheidet darüber, wie das Leben weitergeht“, sagt sie.

Sie will keine zweite Reha in einer Klinik, sondern übt stattdessen zu Hause. Langsam probiert sie, was noch geht. „Und es geht viel mehr, als man glaubt“, sagt sie. So steigert Maria Kern ihre Aktivitäten, jeden Tag ein bisschen mehr. „Am Anfang waren zwei Treppenstufen schon der Mount Everest“, sagt sie. Doch von Tag zu Tag gelingt ihr eine Stufe mehr. Auch im Haushalt und bei der Gartenarbeit kann sie ihre Belastungen steigern. Wichtig sei, keinen falschen Ehrgeiz zu haben: „Wenn ich gemerkt habe, dass wieder ein Schweißausbruch kommt, dann habe ich eine Pause eingelegt.“ Mit den Fortschritten zu Hause wagt sich Maria Kern auch langsam wieder an den Sport: Ein halbes Jahr nach ihrem Infarkt geht sie zum ersten Mal wieder ins Fitnessstudio, im Frühjahr folgen die ersten Würfe. Und die Anmeldung für den ersten Wettkampf in ihrem zweiten Leben, wie Maria Kern sagt. Fast auf den Tag genau ein Jahr später steht Maria Kern wieder auf dem Sportplatz. Im April nimmt sie in Niesky für ihren Verein SG Weißig 1861 am Osterwerfer-Dreikampf teil – und steigt in der Altersklasse der Frauen ab 75 als Siegerin aufs Treppchen. „Ich war neugierig, was ich noch kann“, sagt sie. Der Sieg dagegen sei nicht ihr Ziel gewesen. „Entscheidend war für mich immer, dass es gelingt, das abzurufen, wozu man in der Lage ist.“

Heute hat Maria Kerns Herz eine Leistung von 43 Prozent, 60 sind normal. „Nach meinem Infarkt sagten einige: Na, wohl zu viel Sport getrieben. Ich sage dann immer: Nein, im Gegenteil. Der Sport hat mich am Leben erhalten.“ Inzwischen kann die Seniorin auch wieder für längere Zeit in der Küche stehen und für ihre Kinder und Enkel kochen, die sie während der ganzen Zeit unterstützt haben. „Am Anfang konnte ich nicht mal am Stück zwei Kartoffeln schälen. Jetzt kann ich wieder ohne große Mühe 14 Rouladen kochen. Das ist für mich Lebensqualität.“

Auf Wettkämpfe im Ausland verzichten sie und ihr Mann, der genauso sportbegeistert ist, lieber. Enttäuscht ist Maria Kern darüber nicht. „Das ewige Leben werde ich sicher nicht haben. Aber so wie es ist, ist alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte.“

