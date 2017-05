Nachwuchsfußball Einmal gegen den FC Bayern Für die E-Junioren-Kicker des Döbelner SC ist beim OLEO- Sommercup in Zwenkau dieser Traum wahr geworden.

Finn Konrad, Eric Massner, Nick Klose, Colin Hausmann, Matti Kolbe, Ben Schmidt, Fabian Dietze, Fritz Fischer, Janne Pohl, Alexander Suhr, Timo Richert sowie die Trainer Ulrich Löser, Rene Pohl und Eric Pohl vom Döbelner SC freuten sich über ein tolles Abschneiden beim OLEO-Sommer-Cup in Zwenkau. © privat

Es ist wohl der Traum eines jeden Fußballkindes: Einmal gegen den FC Bayern München spielen! Für die E-Junioren des Döbelner SC wurde dieser Traum Wirklichkeit. Die Muldenstädter qualifizierten sich für den OLEO-Sommer-Cup und konnten sich in Zwenkau mit Mannschaften aus ganz Deutschland messen.

Zwar begann die Vorrunde für die Döbelner gegen den Karlsruher SC mit einer knappen 1:2-Niederlage, aber dennoch wurde deutlich, dass die Jungs des DSC mithalten konnten. Gegen Mannschaften VfL Wolfsburg, MSV Duisburg und Erzgebirge Aue gewannen sie dann und holten gegen 1860 München ein Unentschieden heraus. Nur dem Leipziger SC mussten sich die Jungs noch geschlagen geben. Nun hing es von dem letzten Vorrundenspiel ab, ob der DSC in die Goldrunde einzieht. Die Döbelner hatten neue Kräfte gesammelt und meldeten sich am zweiten Tag mit einem Sieg gegen Hertha BSC zurück. Sie spielten frisch mit guten Kombinationen, viel Kampfgeist und Schnelligkeit. Damit wurden sie Zweiter ihrer Vorrundenstaffel und der nächste Gegner war der FC Bayern München. Nach anfänglichen Respekt vor dem großen Namen spielten die DSC-Steppkes sehr gut mit und ließen wenig Chancen zu. Leider konnten die Döbelner ihre zwei Tormöglichkeiten nicht verwandeln und mussten dann ein Gegentor hinnehmen. Aber sie ließen sich dadurch nicht verunsichern und gingen auch die nächsten Spiele mutig an. Gegen den 1. FC Magdeburg konnten sie einen Sieg erzielen. Die Döbelner trafen auch noch einmal auf den Vorrundengegner Karlsruher SC. Und dieses Mal gewannen sie. Gegen Tennis Borussia Berlin und gegen TuS Makkabi Frankfurt fehlte das Quäntchen Glück und beide Spiele gingen knapp verloren. Auch ließen die Kräfte nach dem anstrengenden Turnierverlauf nach. Mit dem sehr guten dritten Platz in ihrer Goldrunde hinter Bayern München konnte nun um den fünften Platz gespielt werden. Leider mussten sich die Mittelsachsen dem OLEO-Allstar-Team geschlagen geben, konnten sich aber mit einem abschließenden Sieg gegen 1860 München den siebten Platz von 24 Mannschaften sichern. Insgesamt hielten die E-Junioren des Döbelner SC sehr gut mit den großen Namen mit und konnten denen sogar erfolgreich Paroli bieten. (DA/dsc)

