Einmal Feuerwehrmann, immer Feuerwehrmann Nach 40 Jahren hat Gerd Kokisch sein Amt als Wehrleiter von Baßlitz abgegeben. Eine Berufung, die damit nicht endet.

Gerd Kokisch verrichtet seit 47 Jahren seinen ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr. 40 Jahre davon übte er das Amt des Gemeindewehrleiters aus. © Anne Hübschmann

Morgens halb neun im Priestewitzer Ortsteil Böhla. Die Vögel zwitschern, der Bach plätschert und eine Katze huscht verstohlen über die Dorfstraße. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Lediglich aus der Werkstatt von Gerd Kokisch dringen ein paar Geräusche. Die erste Schicht hat der Metallbauer um diese Zeit schon hinter sich. Die gemeinsame Tasse Kaffee mit seiner Frau Rosmarie ist durchaus verdient. Eine, die zu den liebgewordenen Traditionen des Paares gehört. Immerhin bescherte sie den Eltern drei erwachsener Töchter besonders in der Vergangenheit einen Moment der Pause und vor allem die Gelegenheit, einmal in Ruhe miteinander zu sprechen. Kostbar besonders in jenen Jahren, in welchen Gerd Kokisch neben der Familie und Arbeit auch noch im Gemeinderat tätig und vor allem als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Baßlitz ständig gefordert gewesen ist.

Sein Engagement hervorheben will der 65-Jährige selbst so gar nicht. Nein, dazu ist der überaus sympathische Mann viel zu bescheiden. „Ohne die Unterstützung der Kameraden wäre ich doch gar nicht soweit gekommen“, sagt Gerd Kokisch. Genau 40 Jahre hatte er das Amt des Wehrleiters inne. Ein paar Hundert Einsätze darf er durchaus für sich verbuchen, ist bis heute landkreisweit anerkannt und besonders geschätzt für seine besonnene Art. Dass er 2017 einmal geradezu begeistert von der Feuerwehr erzählen würde, nach eigenem Bekunden durch die Tätigkeit gefordert und gefördert wurde und dankbar für die Gemeinschaft mit den Kameraden wäre – nein, das alles hätte Gerd Kokisch an jenem Februartag 1970 sicherlich nicht gedacht.

Damals nämlich, als er am Abend noch vom Vater ins Wirtshaus geschickt wurde, um ein paar Flaschen Bier zu holen. Die Jungs von der Feuerwehr hätten sich dort zu einer Sitzung getroffen und man sei ein wenig ins Plaudern geraten. Ja, was er hörte, gefiel dem Maschinenbaulehrling. „Am Ende sagte der damalige Wehrleiter zu mir, herzlich willkommen in der Böhlaer Feuerwehr! Und dabei ist es dann geblieben“, erinnert sich Gerd Kokisch und lacht. Bereut habe er diesen Schritt nie. Auch wenn unzählige familiäre Stunden dem Ehrenamt zum Opfer fielen, er Weihnachten ebenso ausrücken musste wie an Geburtstagen und lauschigen Sommerabenden. Vier Jahre lang – von 1998 bis 2001 – engagierte er sich beispielsweise für den Bau des neuen Gerätehauses und sagte auch nicht Nein, als die Kameraden ihn 1999 schließlich zum stellvertretenden Gemeindewehrleiter wählten. Die Frauenlöschgruppe, einst von seinem Vorgänger Horst Kuhnke aufgebaut, lag ihm immer ebenso am Herzen wie die Alters- und Ehrenabteilung.

Gerd Kokisch, der stets einen Witz auf Lager hat, weiß vor allem auch viel über die weniger schönen Stunden im Leben zu berichten. Denn natürlich seien ihm so manche größeren Brände in Erinnerung. Oder all die Nächte, in denen seine Kameraden und er entlang der Bahnlinie die durch herausgefallene Braunkohle verursachten Feuer gelöscht haben. Ganz zu schweigen von den Gesichtern jener Toten, die er im Laufe der vielen Jahre nach tragischen Unfällen bergen musste. Bilder, die er niemals vergessen werde. Allerdings: Zu viel sei ihm der Dienst in der Feuerwehr nie geworden. Im Gegenteil. „Vielleicht, weil mir immer bewusst gewesen ist, dass es Menschen geben muss, die Anderen in der Not zu Hilfe eilen. Und ich fühle mich auch in dieser Gemeinschaft Gleichgesinnter wohl, keine Frage“, bekennt Gerd Kokisch. Zusammen habe man gefeiert, bei den Kreis- und sogar DDR-Meisterschaften sportlich um vordere Plätze gekämpft. Gewissermaßen Seite an Seite das Aufwachsen der Kinder erlebt, manchmal miteinander geweint und noch viel mehr gelacht. Die Böhlaer Feuerwehr als große verlässliche Familie – und Gerd Kokisch über Generationen hinweg verlässlich an ihrer Spitze.

Ende Januar war es dann aber so weit. Der zweifache Großvater übergab die Schlüssel zum Gerätehaus an Sebastian Winkler. „Es ist Zeit, dass die junge Generation übernimmt! Und ich bin überzeugt, die Kameraden werden das auf ihre Weise ganz toll machen“, so Gerd Kokisch. Er selbst bleibe der Wehr natürlich erhalten. Im praktischen Dienst und mit dem einen oder anderen Ratschlag vielleicht. Denn auch für ihn gelte: „Einmal Feuerwehrmann, immer Feuerwehrmann!“

zur Startseite