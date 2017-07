Einmal durch die Hölle Daniel Stiewe hat die Triathlon-Langdistanz in Roth gemeistert. Beim Marathon stößt er an seine Grenzen.

Geschafft. Daniel Stiewe vom Döbelner SC läuft beim Ironman Roth über die Ziellinie. Mit seiner Zeit ist er allerdings so gar nicht zufrieden. Zwölf Stunden hatte er sich vor genommen, knapp 13 sind es geworden. „Das schreit nach einer Wiederholung", sagt er.

Für die 180 Kilometer mit dem Rad benötigt Daniel Stiewe 5:54:19 Stunden. Nach anfänglichen Krämpfen im Oberschenkel kommt er gut über die Distanz.

Nach 12:50:18 Stunden für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen biegt Daniel Stiewe vom Döbelner SC in das Stadion des „Datev Challenge Roth“ ein. Es ist für ihn ein unbeschreibliches Gefühl, seine Freundin Monique zu sehen, sie zu umarmen und die letzten paar Meter zu genießen.

„Mich überkamen die Freudentränen und die Erleichterung, dass ich es trotz aller Schwierigkeiten doch geschafft habe“, sagt der DSC-Radsportler. Stiewe hat die Langdistanz beim Triathlon schon viermal gemeistert und wusste, auf was er sich einlässt. Doch diesmal sollte er speziell beim abschließenden Marathon an seine Grenzen stoßen.

Bereits Mitte 2016 hatte sich Daniel Stiewe für diesen Triathlon angemeldet. „Ich dachte mir, zum 40. Geburtstag könnte man sich das mal gönnen. Es war schon eine große Freude überhaupt einen Startplatz zu bekommen, da nach ein paar Sekunden alle Plätze vergeben sind. Ich hatte Glück und konnte mir die Startnummer 2009 sichern.

Das passte ganz gut, weil es das Jahr war, in dem ich meinen ersten Ironman bestritt“, so Stiewe. Die Monate des Trainings beginnen Anfang Dezember. Ohne große Schwierigkeiten kann der 40-Jährige sein Programm durchziehen. Spontan meldet er sich für den Basetrail beim Zugspitz Ultratrail im Juni an und läuft in den Bergen 39 Kilometer.

Der 9. Juli rückt immer näher. Stiewe kann seine Nervosität nicht mehr verbergen. Er will, dass es endlich nach Roth geht. Bereits zwei Tage früher reist er gemeinsam mit seiner Freundin an, um ohne Stress die Dinge zu erledigen, die vor so einen großen Event zu erledigen sind. Startunterlagen abholen, Radcheck in der Wechselzone eins durchführen und so weiter. Einen Tag vor dem Rennen ist die Wettkampfbesprechung der Rennleitung, an der jeder Athlet teilnehmen muss.

Tausende Fans an der Strecke

Am Wettkampftag klingelt der Wecker bereits um 4 Uhr morgens. Nach dem Frühstück macht sich Stiewe auf den Weg zum Schwimmstart. „Es waren bereits tausende Fans am Main-Donau-Kanal versammelt und die Stimmung war sensationell. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, zeigt er sich begeistert. Er überprüft sein Rad ein letztes Mal und zwängt sich in den Neoprenanzug. Stiewe ist in der elften Startgruppe eingeteilt. Punkt 7.20 Uhr beginnt der „längste Tag des Jahres“. Die 3,8 Kilometer Schwimmen geht er ruhig an. „Ich konnte mein Tempo wie geplant durchziehen“, zeigt er sich zufrieden. Durch die Aufteilung des Starterfeldes sei es beim Schwimmen gesittet zugegangen und die üblichen Rangeleien seien ausgeblieben.

Nach 1:23 Stunden steigt Daniel Stiewe aus dem Wasser, schnappt sich seinen Beutel mit den Radsachen und schwingt sich auf sein Triathlonrad. „Ich freute mich sehr auf die Radstrecke, da sie als ein sehr schneller Rundkurs von zweimal 90 Kilometern mit Anstiegen bis zu zehn Prozent Steigung gut zu bewältigen war“, so Stiewe. Jedoch hält die Freude nicht sehr lange. Auf den ersten Kilometern machen sich Krämpfe im hinteren Oberschenkel bemerkbar. Zum Glück lösen sich diese Krämpfe jedoch und er kann das Tempo erhöhen.

Freudentränen am Solarer Berg

Auf dem Rundkurs gibt es unzählige Stimmungsnester, wo die Athleten von den Fans angefeuert werden. So ist der Solarer Berg der Inbegriff für die Verrücktheit der Triathleten und Fans. „Tausende Menschen standen an diesem Berg, schrien sich die Seele aus dem Leib und ließen uns Triathleten nur eine kleine Lücke, um den Berg hochzufahren. Es war atemberaubend und ich konnte die Freudentränen nicht aufhalten. Es war der reinste Wahnsinn“, schildert Stiewe seine Eindrücke. Die Kilometer und Stunden fliegen für ihn nur so dahin. Es wird Zeit, sich auf den zweiten Wechsel vorzubereiten. Stiewe nimmt etwas Tempo heraus und versucht seine Beine zu lockern. Nach 5:54:19 auf dem Rad erreicht er die Wechselzone. Die Helfer nehmen ihm das Rad ab und reichen ihm seinen Laufbeutel.

Den Marathon, der über zwei Runden zu je 21 Kilometer zu absolvieren ist, geht Stiewe motiviert an. Die neue Laufstrecke sollte es mit dem hügeligen Profil in sich haben. Ab Kilometer zehn merkt Stiewe, dass es ihm zunehmend schlechter geht. Der Oberschenkel, der schon beim Radfahren geschmerzt hat, meldet sich erneut. Zudem bekommt er Magenprobleme. „Der Marathon war für mich die absolute Hölle. Ich wusste, dass es ein sehr langer Lauf werden würde, und ich nur noch den Willen hatte irgendwie ins Ziel zu kommen“, so Stiewe. Doch der Magen rebelliert immer mehr. Aufgeben ist aber keine Option. Der Triathlet entscheidet sich, ab Kilometer 25 überwiegend zu gehen und abwechselnd zu laufen. Hinzu kommt, dass sich zwei riesengroße Blasen auf beiden Fußballen bilden. Sein Ziel, unter zwölf Stunden zu bleiben, kann er nicht mehr erreichen. „Diese Gewissheit ließ mich moralisch einbrechen und es war mit mittlerweile egal, mit welcher Zeit ich ins Ziel komme.“ Als das Ziel erreicht ist, überfallen ihn zwiespältige Gefühle. „Es war ein Wahnsinns-Tag. Trotzdem war ich enttäuscht, dass ich meine selbst gesteckte Zielzeit nicht erreichen konnte. Ich habe noch eine Rechnung mit Roth offen und es schreit nach einer Wiederholung“, so Stiewe.

Döbelner Team teilt die Aufgaben

Daniel Stiewe war nicht der einzige Döbelner beim Ironman in Roth. Das Team „Schnittchenmobil“ von der Abteilung Neuelaufkultur des WelWel Sport- und Tanzvereins Döbeln startete beim Staffelwettbewerb und benötigte 12:47:11 Stunden. Andreas Bunk bewältigte die Schwimmdistanz in 1:07:43 Stunden, Manuela Engelmann die 180 Kilometer mit dem Rad in 6:59:05 Stunden und Antje Kalies den Marathon in 4:36 Stunden.

