Einmal das Schwarze bitte Vanille, Schoko, Erdbeere? Am Berzdorfer See ist derzeit eine ganz andere Eissorte der Renner. Und die kommt sogar aus Mittelherwigsdorf.

Bei Angelika Tram sind seit Pfingsten schon einige Portionen schwarzes Eis über den Tresen gegangen. © pawel sosnowski/80studio.net

Das Auge isst bekanntlich mit. Bei der Eiskreation von Ralf Richter und Angelika Tram hilft einem das Auge allerdings nicht weiter. Denn die Eissorte „Deutsch-Ossig Kohle“ ist schwarz. Ein Renner ist sie im Carari am Berzdorfer See aber trotzdem – oder gerade deswegen.

Die Frage, nach was das schwarze Eis schmeckt, ist aber auch nach dem Probieren nur schwer zu beantworten. Ein Hauch dunkler Schokolade und Schokokaramell, aber auch eine etwas salzige Note. „Wir haben überlegt, welche Geschmacksnote wir ihm geben“, sagt Ralf Richter vom Carari. Am Ende sei es etwas komplett Eigenes geworden, da das Einfärben einer Standardsorte zu langweilig gewesen wäre. Der erste Versuch ist jedoch mit gefärbtem Vanilleeis unternommen worden. Das Resultat: irgendeine graue Masse, erinnert sich Ralf Richter. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits ein Dreivierteljahr in seine neue Kreation investiert. Nun suchte er sich einen Partner. Zusammen mit der Oberlausitzer Bauernhof-Eis aus Oberseifersdorf tüftelte er weiter an der richtigen Rezeptur. Mit den Experten aus dem Süden des Landkreises arbeitet Carari schon des längerem zusammen und bezieht seine anderen Eissorten von dem Oberseifersdorfer Unternehmen. Schließlich hatte das Eis die richtige Konsistenz, vor allem aber die passende Farbe: tiefschwarz. Woher diese kommt, will Ralf Richter allerdings nicht verraten. Nur so viel: „Es ist keine Aktivkohle, keine Farbe und keine Lakritze in dem Eis.“

Schon seit geraumer Zeit war Ralf Richter mit der Idee schwanger gegangen, ein besonderes Eis am See anzubieten. Die Farbe passt auch zu der Kohle, die jahrzehntelang aus dem Berzdorfer Becken gefördert wurde. Der Name der Eissorte sei daher auch eine Erinnerung an den Ort Deutsch-Ossig, der 1988 dem Braunkohletagebau weichen musste, erklärt Richters Kollegin Angelika Tram.

Verkauft wird das neue Eis seit Pfingsten. Der große Aufwand bei der Herstellung schlägt sich aber im Preis nieder. So kostet eine Kugel schwarzes Eis 1,50 Euro, und damit 30 Cent mehr als die anderen Sorten. Bei den Besuchern des Berzdorfer Sees kommt das Eis dennoch gut an. „Viele wollen sehen, ob das Eis wirklich schwarz ist“, sagt Angelika Tram. Ob auch Kunden darunter waren, die das Eis ein zweites Mal kauften, kann Ralf Richter nicht sagen. Aber wer nicht auf dieses Eis steht, hat ja noch die Auswahl unter zehn weiteren Sorten an seinem Imbiss.

