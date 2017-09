Einmal als Artist in der Manege stehen Die Waldheimer Grundschüler beweisen im 1. Ostdeutschen Projektcircus Geschick und Ausdauer. Mancher wächst dabei über sich hinaus.

Seiltanz gehörte zu den insgesamt zehn Programmpunkten, die die Waldheimer Grundschüler innerhalb einer Woche einstudiert und in einer zweistündigen Zirkusvorstellung gezeigt haben. © Dietmar Thomas

Die Leiterin der Waldheimer Grundschule Angelika Jurczyk kennt ihre Schüler. Aber in der vergangenen Woche hat sie so mancher überrascht. Im 1. Ostdeutschen Projektcircus haben die Mädchen und Jungen gezeigt, welche Fähigkeiten in ihnen stecken und damit nicht nur die Schulleiterin erstaunt. Fünf Tage lang haben die 254 Grundschüler die Schulbank mit der Manege des Zirkus vertauscht - zumindest teilweise. Die Tage waren in Proben und Werkstattunterricht geteilt. „Dabei hatten alle Aufgaben, die sie zum Beispiel in Mathematik und Deutsch lösen mussten, etwas mit Zirkus zu tun“, sagt die Schulleiterin.

Organisiert hat die Projektwoche ein Team um Lehrerin Annett Lorenz-Ziegenbalk. Das hatte auch rund 40 Vorschulkinder aus den Kitas Tierhäuschen, Zschopauknirpse und Schulbergstrolche eingeladen. Sie trainierten wie die Grundschüler Zauberei, Clownerie, Jonglage, einen Tüchertanz mit einer Schwarzlichtershow, Akrobatik und Seiltanz. Bei allem bewiesen sie Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit. Außerdem gehörten eine Taubenrevue, eine Piratenshow und eine Schlangenfakirshow zum Programm. Dabei war die Begeisterung der Kinder, dass sie mit einer Schlange arbeiten durften, letztendlich größer als der anfängliche Respekt vor dem Tier.

Insgesamt viermal haben die Fünf- bis Zehnjährigen abschließend zu einer zweistündigen Vorstellung in das Zirkuszelt auf dem Oberwerder eingeladen und die Eltern, Großeltern aber auch viele Waldheimer sparten nicht mit Applaus. „Es ist wichtig, solche Höhepunkte zu schaffen. Der Zirkus ist ein Erlebnis, dass die Kinder meist jahrelang nicht vergessen“, weiß Angelika Jurczyk aus Erfahrung. Außerdem fördert das Zirkusprojekt die motorischen Fähigkeiten, den Teamgeist und das Selbstbewusstsein der Mädchen und Jungen.

