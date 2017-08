Einlass-Chaos bei Kaisermania verärgert Fans Schreie, Prellungen und blaue Flecken. Bevor Roland Kaiser auf der Bühne stand, artete der Kampf um die besten Plätze aus.

Bis zur Augustusbrücke standen die Fans am Freitag für die Kaisermania-Premiere in diesem Jahr an. Ganz vorn spielten sich denkwürdige Szenen ab. © Thomas Kretschel

Ihre Tochter Leonie war aufgeregt wie selten zuvor. Zum ersten Mal nahm Sabrina Umbreit aus Brandenburg die Neunjährige am Freitag mit zur Kaisermania ans Elbufer. Für die beiden hätte es ein wunderbarer Abend werden können, wären da nicht die Szenen am Einlass gewesen.

Die beiden hatten sich einen Platz weit vorn in der Schlange gesichert. Doch noch bevor die ersten Fans am Eingang nahe der Augustusbrücke hineindurften, wurde der Druck der nachschiebenden Massen immer größer. Die Situation eskalierte, Menschen riefen um Hilfe. „Meine Maus wurde mega eingeengt und schrie wie am Spieß“, schreibt Sabrina Umbreit auf Facebook. „Ganz lieben Dank an die nette Dame, die uns vorgezogen hat.“ Seitdem klage Leonie über eine heftige Prellung am Arm. „Ich bin entsetzt“, sagt die Mutter auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung.

Von den Drängeleien am Freitag und Sonnabend berichteten auch zahlreiche andere Fans auf Facebook. Einige von ihnen haben stundenlang in der Schlange gewartet und seien dann kurz vor dem Einlass zur Seite gedrängt worden. „Ich weiß nicht, was es für ein Problem ist, auf der Wiese Sperrgitter aufzustellen und so einen Weg vorzugeben“, schimpft Beate Gehmlich. „Ich habe auch einige Blessuren davongetragen.“ Einer eingeklemmten jungen Frau habe sie ihre Hand gereicht. „Hätte ich losgelassen, die hätten sie überrannt. Erst als ich geschrien habe, hat sich die Security bewegt.“

Beim Veranstalter Semmel Concerts bemüht man sich, die Vorfälle in ein anderes Licht zu rücken. „Die Sicherheitsmaßnahmen am Einlass und auf dem Platz waren hoch, die Sicherheit der Gäste zu jeder Zeit gewährleistet“, heißt es in einer schriftlichen Antwort. Zu den Problemen am Einlass wird nur mitgeteilt: „Für die kommenden beiden Kaisermania-Konzerte wird die Einlasssituation auf der Seite der Augustusbrücke noch etwas optimiert werden, um einen noch reibungsloseren Einlass zu gewährleisten.“ Um die Sicherheitskräfte zu unterstützen, bittet der Veranstalter, auf die Mitnahme großer Taschen, Laptops sowie sperriger Gegenstände zu verzichten.

Wie der Einlass deutlich entspannter funktionieren kann, bewies jüngst das Konzert von Depeche Mode im Ostragehege. Trotz des massenhaften Andrangs blieben den Fans dort blaue Flecken erspart.

