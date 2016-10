Einladung zum Zschopautalpokal Spektakel in der Waldheimer Stadtsporthalle: 90 Sportler präsentieren sich dem Publikum.

So wie hier Leonie Leuschner werden sich beim 14. Zschopautalpokal rund 90 Läuferinnen und Läufer in der Waldheimer Stadtsporthalle präsentieren. © Dietmar Thomas

Am Sonntag steigt in der Waldheimer Stadtsporthalle der 14. Zschopautalpokal im Rollkunstlauf. Dazu werden Rollsportlerinnen und Rollsportler aus fünf Bundesländern erwartet.

Ab 8 Uhr werden sich 90 Jungen und Mädchen in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen den Wertungsrichtern stellen. Sowohl Einzel- als auch Show- und Paarlauf stehen auf dem Wettkampfprogramm. Nach den Turnieren in Haldensleben, Dresden und Weil am Rhein wollen die Sportlerinnen und Sportler aus Kriebstein dabei ihren Heimvorteil nutzen und dem Publikum ihr Können erfolgreich präsentieren. Die Mitglieder des Kriebsteiner Rollsportclubs sorgen während des gesamten Wettkampfes für das leibliche Wohl der Wettkampfteilnehmer und den hoffentlich zahlreich erscheinenden Gästen. Ebenso wird es im Verlauf der Veranstaltung eine Tombola geben.

Mit diesem Wettbewerb beendet der Rollsportclub aus Kriebstein die diesjährige Wettkampfsaison und bereitet sich auf das jährlich stattfindende Weihnachtsschaulaufen am ersten Dezemberwochenende vor. Auch in diesem Jahr wird sich der Verein so in der Vorweihnachtszeit interessierten Gästen auf eine besondere Weise präsentieren.“ (DA/krc)

