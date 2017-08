Einladung zum Taschenlampenkonzert Die Berliner Band Rumpelstil will am Sonnabend Zauber auf Jonsdorfs Waldbühne bringen. Dort wird es aber auch lustig.

So sieht es aus, wenn die Band Rumpelstil ihr Taschenlampenkonzert auf der Berline Waldbühne spielt. Am kommenden Sonnabend spielt die Band auf der Jonsdorfer Waldbühne. Die ist zwar kleiner, atmosphärisch aber genauso schön. © Band

Viel Zeit zum Durchschnaufen ist nicht. Am vergangenen Sonntag hat das Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau/Görlitz zum letzten Mal das diesjährige Sommertheaterstück „Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel“ auf der Jonsdorfer Waldbühne aufgeführt, nun steht am kommenden Sonnabend schon das erste Konzert im Rahmen der Sommergastspiele in diesem Jahr auf der Waldbühne an. Und das gleich mit einem vielversprechenden Titel: Die Berliner Band Rumpelstil lädt ein zum „Jonsdorfer Taschenlampenkonzert“. Dafür nehmen die vier Bandmitglieder sogar eine weite Anreise in Kauf und unterbrechen ihre Ostsee-Tournee, die sie in diesen Tagen in den Dreikaiserbäderdern auf der Insel Usedom und in Zingst geben. Seit vielen ist die Band deutschlandweit und mittlerweile auch international mit verschiedenen Unterhaltungsprogrammen für die ganze Familie unterwegs. Das Taschenlampenkonzert, bei dem die Band zur Abendstunde oftmals vor Tausenden Taschenlampen im Publikum spielt, ist dabei die bekannteste Show der Band: Seit 2003 feiert sie damit große Erfolge, zuerst in ihrer Heimatstadt Berlin, mittlerweile in vielen anderen Orten. Und am kommenden Sonnabend bestimmt auch in Jonsdorf.

Bereits einen Tag später sind am kommenden Sonntag „Captain Cook und seine singenden Saxophone“ auf der Waldbühne mit ihrer Schlagerparty und der Tournee zur neuen CD zu erleben. Am 26. August gibt es dann unter dem Titel „Größenwahn – Das Kabarocktical“ ein Kabarettprogramm mit Erik Lehmann und den „Les Bummms Boys“ auf der Waldbühne, während am 27. August Katrin Weber mit ihrem Soloprogramm dort gastiert. Den Abschluss der diesjährigen Sommergastspiele auf der Jonsdorfer Waldbühne bildet dann am 3. September Inge Borg mit ihrem Kabarettprogramm „Zur Kasse Patient“.

Bis auf das Soloprogramm von Katrin Weber am 27. August gibt es zu allen Gastspielterminen auf der Waldbühne noch Karten, unter anderem über das Ticketsystem des Gerhart-Hauptmann-Theaters im Internet oder das Kartentelefon des Theaters unter 03581474747. Tickets gibt es aber auch im SZ-Treffpunkt auf der Zittauer Neustadt, im CD-Studio am Zittauer Markt, im Herrnhuter Reisebüro an der Löbauer Straße sowie in den Tourist-Informationen in Zittau und Löbau. (SZ/se)

