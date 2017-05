Einladung ins Stadtbad

Zittau. Wenn an diesem Sonnabend auch in Zittau der Tag der Städtebauförderung gefeiert wird, steht ein ganz besonders wichtiges Gebäude des Zittauer Stadtbildes im Mittelpunkt: das Stadtbad. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Zehn Jahre ist es nun fast her, dass das historische Bad aufwendig saniert und zu einer modernen Schwimmbad- und Wellness-Anlage im historischen Gewand umgebaut wurde. Der diesjährige Tag der Städtebauförderung am Sonnabend gewährt von 9.30 bis 12 Uhr noch einmal Einblicke in Geschichte und Sanierung des Bades, gibt Informationen zum Stadterneuerungsprozess in Zittau und bietet zudem Spaß und Überraschungen für Jung und Alt. Zur Entstehung und zur Geschichte des klassizistischen Bades erfahren die Besucher viel Interessantes bei einer halbstündigen Führung, die sie am Ende mit einem fantastischen Blick auf Zittau für die Besteigung des ehemaligen Speyvielturmes der Stadtbefestigung, welcher zum Stadtbad gehört, belohnt. Treff zum Rundgang ist 11 Uhr an der Brunnensäule am Stadtbad. Im Speyvielturm gibt es auch eine Ausstellung zur Bädergeschichte der Region. (SZ)

zur Startseite