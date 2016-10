Einladender Auto-Diebstahl Unbekannte haben den Mercedes von einem Firmengelände in Rennersdorf entwendet – schwer wurde ihnen das nicht gemacht.

Symbolbild © dpa

In Rennersdorf haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen grünen Kleintransporter gestohlen. Der 25 Jahre alte, grüne Pritschenwagen vom Typ Mercedes-Benz 100 D stand auf einem Firmengelände an der Straße Feldhäuser. Der Zündschlüssel steckte, wie die Polizei mitteilt Diese „Einladung“ nahmen die Diebe an und fuhren davon. Das Kennzeichen des Wagens lautet GR-KN 483. Der Unternehmer bezifferte den Zeitwert des Transporters auf etwa 2000 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen, nach dem Mercedes wird gefahndet. (szo/tc)

