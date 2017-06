Einkommensungleichheit wird stark überschätzt Dass die Kluft zwischen Armen und Reichen in Deutschland wächst, dafür sieht der Münchner Wirtschaftsforscher Clemens Fuest keine Belege.

Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Das glauben viele Deutsche. Doch das ist falsch, meint Professor Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. „In der Bevölkerung gibt es eine krasse Überschätzung von Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen“, sagte Fuest am Mittwoch in Dresden. Viele Menschen gehen laut Umfragen davon aus, dass die Bevölkerungsschicht mit mittleren Einkommen massiv bröckelt und die größte Bevölkerungsschicht im Niedriglohnbereich stecken bleibt. Empirisch sei dies aber nicht belegbar. Nach wie vor sei Deutschland von einer breiten Mittelschicht geprägt.

Vor allem im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 hat die Ungleichheit bei den Einkommen zugenommen, weil schon lange vor den Hartz-Reformen in Deutschland ein Niedriglohnsektor entstanden ist. Als Gründe dafür nannte Fuest den technologischen Fortschritt und die Globalisierung, die zu einer stärkeren Lohnspreizung zwischen Geringqualifizierten und Höherqualifizierten führten.

Doch seit 2005 ist die Ungleichheit bei den Nettoeinkommen, also abzüglich gezahlter Steuern, nahezu konstant geblieben. Der Anteil der ärmsten 25 Prozent der Bevölkerung ist stabil geblieben. Er lag nach Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat 2005 bei elf Prozent, 2010 bei 11,5 Prozent und 2014 bei 10,5 Prozent. Der Anteil der oberen zehn Prozent hat leicht zugenommen von 22 Prozent im Jahr 2005 auf 23,6 Prozent 2014. „Von Abgehängtsein unterer Einkommensgruppen gibt es keine Spur“, so das Fazit von Fuest. Er hält die aktuelle Debatte für überzogen und „fürchterlich aufgeregt“.

Ein Problem gibt es allerdings. Es ist tatsächlich schwieriger geworden, beim Einkommen aufzusteigen. „Das ist empirisch belegt“, sagt Fuest und macht das Bildungssystem verantwortlich. Stärker als in anderen Ländern hänge der Schulerfolg vom sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses ab. Bei gleichem Kompetenzniveau besuchen die Kinder aus Akademikerfamilien häufiger das Gymnasium als die aus Arbeiterfamilien. Der Ifo-Chef fordert deshalb, dass mehr öffentliche Gelder in Kindergärten und Grundschulen fließen sollen. Dagegen könnten von Studenten an Hochschulen durchaus einkommensabhängige Gebühren verlangt werden. „Schüler aus ärmeren Elternhäusern werden nicht durch die Studiengebühren benachteiligt, sondern dadurch, dass sie gar nicht so weit kommen“, betont Fuest.

Lohnschere schließt sich weiter

Unterschiede zwischen Ost und West bei der Einkommensverteilung lassen sich nicht belegen, weil es dafür keine gesonderten Statistiken gibt. Joachim Ragnitz, Vize-Chef der Dresdner Ifo-Niederlassung, geht davon aus, dass die grundlegenden Trends in Ostdeutschland wie in Westdeutschland gelten. Zwar sei das Arbeitseinkommen hier insgesamt niedriger, aber gleichmäßiger verteilt als im Westen, auch weil die Chancengleichheit im Osten höher sei. „Hier gibt es nicht dieses verfestigte Bürgertum.“ Aktuell liege das Einkommensniveau in Ostdeutschland bei 85 Prozent des Westniveaus. „Wenn man berücksichtigt, dass die Lebenshaltungskosten und Mieten im Osten niedriger sind, haben wir eine Angleichung der Lebensverhältnisse schon geschafft“, so Ragnitz.

Er ist optimistisch, dass sich die Lohnschere zwischen beiden Teilen Deutschlands in den kommenden Jahren weiter schließen wird – aufgrund der immer knapper werdenden Arbeitskräfte. „Wir werden bei den Löhnen näher zusammenkommen, doch die Ausdifferenzierung zwischen den Regionen nimmt zu“, so der Dresdner Wirtschaftsforscher. Das heißt, in den Ballungszentren Dresden, Leipzig und Chemnitz werden die Löhne schneller und stärker steigen als in der Lausitz.

