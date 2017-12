Einkehren im Teichhaus Der Ort hat seit Donnerstag eine Gaststätte mehr. Doch dabei soll es nicht bleiben. In das Haus am Schlossparkplatz zieht so endlich wieder Leben ein.

Das Teichhaus am Schlossparkplatz in Moritzburg ist eröffnet. Die Fassade des denkmalgeschützten Hauses muss im Frühjahr noch fertiggestellt werden.

Eigentlich ist das Reich von Hausherrin Doreen Kruschke die Küche. Doch am Donnerstag deckte sie in dem kleinen Gastraum ein.

Ihr Mann Jochen zeigt in der Zigarren- und Whiskylounge das edle Rauchwerk.

Zunächst war wichtig, die Feuchtigkeit aus den Mauern zu bekommen. Was möglich war, wurde aufgearbeitet, wie diese Tür.



Moritzburg. Das Gelände um das denkmalgeschützte Haus an der Westseite des Moritzburger Schlossparkplatzes ist noch Baustelle. Und auch in dem 1780 errichteten Gebäude ist längst nicht alles fertig. Bis es so weit ist, vergehen sicher noch ein paar Wochen. Denn bis zum neuen Jahr ist erst einmal Weihnachtsruhe. „Wenn die Bauleute Pause machen, können wir ja arbeiten“, sagt Jochen Kruschke und lacht. Eine Bemerkung, die durchaus Humor verrät.

Denn eigentlich wollten seine Frau Doreen und er die neue Gaststätte in Moritzburg schon seit gut zwei Monaten geöffnet haben. So hätten sie einen nahtlosen Übergang von der Aufgabe ihres bisherigen Pachtobjektes, der Krayenburg in Thüringen, geschafft. Dort schlossen sie am 30. September ab. Doch am Ende fehlten die zwei Monate, um die sich der Baustart im Frühjahr verzögert hatte. Der Grund dafür war vor allem, dass die neuen Eigentümer des Hauses erst warten mussten, bis die beim Dresdner Heidebogen beantragten Fördermittel für die denkmalgerechte Sanierung und Umnutzung des Gebäudes alle Prüf- und Genehmigungsetappen durchlaufen hatten.

Doch nun ist das Erdgeschoss fertig, und die beiden Neu-Moritzburger konnten dort am Donnerstag ihr Lokal eröffnen. Allerdings nicht ganz ohne Hürde, den früh war erst einmal der Strom weg.

In ihrer bisherigen Gaststätte, die die Kruschkes zwölf Jahre lang betrieben, mussten sie nicht selten Feiern mit bis zu 250 Gästen stemmen. In Moritzburg gibt es jetzt innen nur 36 Plätze. Dazu kommen in der warmen Jahreszeit noch zwei Biergärten. Der rechts vom Haus ist für den eiligen Gast gedacht. „Dort gibt es in Selbstbedienung Getränke und ein paar Kleinigkeiten zu essen“, sagt Doreen Kruschke. In dem Biergarten direkt vor dem Haus, werden die Besucher dagegen bedient.

Platz für die Toiletten wurde im Erdgeschoss mit einem kleinen Anbau geschaffen. Neben den Gasträumen, der Küche und Lagermöglichkeiten, befindet sich in dieser Etage noch ein besonderer Raum, in den eine wunderbar aufbereitete alte Tür hineinführt – eine kleine Zigarren- und Whiskylounge. Dort gibt es auch edlen Rum, der nach Ansicht des Hausherren ohnehin viel besser zu einer guten Zigarre passt. Und wer in den Humidor mit dem Rauchwerk schaut, entdeckt dort sogar Zigarren mit dem wappenähnlichen Logo der neuen Gaststätte auf der Bauchbinde.

Der Name des neuen Restaurants könnte künftig durchaus die eine oder andere Verwirrung stiften. Die Bezeichnung Schloss-Teichhaus dürfte selbst bei Ortskundigen etwas Ratlosigkeit hervorrufen. Denn als Erstes denkt man dabei wohl an die acht Gebäude auf der Schlossinsel, die früheren Wach- und Gondelhäuser, von denen das Schloss heute fünf als Ferienwohnungen in den Teichhäusern vermietet.

Dass auch das Haus der Kruschkes einmal ein Teichhaus war, wissen viele Moritzburger sicher gar nicht mehr. Denn der Teich ist schon lange verschwunden. „Eigentlich hatten wir uns als Namen Altes Teichhaus überlegt“, sagt Jochen Kruschke. Doch wer diesen und Moritzburg bei Google eingibt, bekommt die gleichnamige Gaststätte in Ottendorf-Okrilla angezeigt. Und so kam es schließlich zur jetzigen Namensgebung.

Bei Gaststättenbetrieb allein soll es übrigens nicht bleiben. „Im Obergeschoss wollen wir bis zum Frühjahr ein Einzelzimmer, drei Doppelzimmer und ein Ferienappartement mit einer großzügigen Terrasse einrichten“, sagt Doreen Kruschke. Doch bevor Fliesenleger und Maler dort arbeiten können, muss erst einmal alles richtig ausgetrocknet sein. „Die Außenwände wurden innen übrigens mit Lehm verputzt“, ergänzt Jochen Kruschke.

Seit Mai seien die beiden jedes Wochenende in Moritzburg gewesen, um das alte Haus zu entkernen und andere bauvorbereitende Arbeiten zu erledigen. Ihr bisheriges Objekt gaben sie auf, weil die Zufahrt nur über einen Forstweg möglich war. „Dessen Zustand hatte sich immer weiter verschlechtert und als dann auch noch ein Stück Hang abrutschte, war die Zufahrt mit dem Bus nicht mehr möglich“, sagt Jochen Kruschke.

Solche Probleme haben sie in Moritzburg nicht. „Das Objekt hat eine super Lage und auch privat hat man hier viel mehr Möglichkeiten“, so Doreen Kruschke. Das Paar will mit seiner fünfjährigen Tochter im Dachgeschoss des Hauses wohnen. „Kindergarten und Grundschule sind einfach zu Fuß erreichbar. Bei unserem letzten Zuhause musste man für alles immer das Auto nehmen.“

Dankbar sind die beiden Neu-Moritzburger auch für die zahlreiche Unterstützung, die sie seit ihrer Kaufentscheidung im vergangenen Jahr erhalten haben. Vor allem von der Wirtschaftsförderung des Landkreises, die weitere Kontakte vermittelte. Sei es nun zur Sparkasse Meißen, zum Architekten oder zum Steuerbüro. Und auch das Maklerbüro habe mitgespielt. „Sonst hätten wir das von Thüringen aus gar nicht geschafft.“

Geöffnet ist Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 21 Uhr. Am 1. und 2. Feiertag ausnahmsweise auch. Noch gibt es an diesen Tagen freie Plätze:

Telefon 035207 998270.

