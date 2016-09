Einkaufszentrum wird Seniorenwohnanlage Das Areal an der Güterbahnhofstraße wird umgestaltet. Zunächst tagt der Stadtrat.

In Heidenau wird mehr Wohnraum für Senioren geschaffen. © picture alliance / dpa

Das einstige Einkaufszentrum Key West an der Güterbahnhofstraße in Heidenau soll zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut werden. Mit den Plänen beschäftigt sich am Donnerstag der Heidenauer Stadtrat. Er muss eine Stellungnahme zum Bauantrag des Investors abgeben. Die Dresdner Bauhaus AG will insgesamt 51 Wohneinheiten schaffen. Verschiedene Pflegeleistungen sollen sich zubuchen lassen. Außerdem plant der Bauherr, eine Seniorentagespflege zu integrieren. Dazu soll das Gebäude unter anderem energetisch saniert und barrierefrei hergerichtet werden. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro.

Außerdem auf der Tagesordnung stehen die Grundstücke Bahnhofstraße Nummer 1e sowie 5 und 7 und das ehemalige Wasserwerk in Gommern. Die Grundstücke sollen zum Verkauf ausgeschrieben werden. Beginn der Sitzung ist 18.30 Uhr im Rathaus, Dresdner Straße 47. (cb)

zur Startseite