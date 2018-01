Einkaufszentrum soll größer werden FDP-Stadtrat Lothar Brandau schlägt vor, dass der Komplex von Aldi und Rewe in Freital beim Umbau auch aufgestockt wird.

Das Einkaufszentrum in Freital-Deuben soll vergrößert werden. © Andreas Weihs

Freital. Aldi und Rewe an der Dresdner Straße in Freital-Deuben wollen vergrößern – das wäre doch die Chance auf eine umfassendere Neugestaltung der Gebäude, meint FDP-Mann Lothar Brandau. Er schlug kürzlich in der Ratssitzung vor, dass die Stadt Kontakt zum Eigentümer aufnehmen soll. „Ich denke, wir sollten den Investor fragen, ob nicht ein Mehrgeschosser infrage käme“, sagte Brandau. Dann könnten Aldi und Rewe die Erdgeschossflächen belegen, während in den Etagen darüber weitere Laden- oder auch Büroflächen geschaffen werden könnte. Brandau: „Das würde den Flächenverbrauch anderswo reduzieren.“ Die Idee ist, mehr Fläche in Freitals ohnehin bebauten Gebieten effektiv zu nutzen, zum Beispiel auch konsequent nach oben zu bauen, um anderswo Fläche für Neubauten zu sparen. Die Verwaltung sicherte zu, den Vorschlag an den Eigentümer heranzutragen.

Die beiden 2007 neu eröffneten Märkte sollen abgerissen und komplett neu aufgebaut werden. Dafür hat der Besitzer des Areals, eine Investmentfirma aus Heilbronn, einen neuen Bebauungsplan beantragt. Vorgesehen ist, mit den Neubauten die Ladenflächen zu erweitern. Vor allem die Größe des Aldi-Marktes entspricht nicht mehr den neuen Konzepten des Einzelhändlers. Auch Rewe wünscht sich einen moderneren Markt, vor allem in Hinblick auf die Energiebilanz des Gebäudes, heißt es aus der Zentrale. Für die Erweiterung der Märkte, die zukünftig auch miteinander verbunden werden sollen, müssen Parkplätze wegfallen.

Wann der neue Plan genehmigt wird, steht noch nicht fest. Das Planverfahren läuft seit Anfang Dezember, es dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate. Auch ist derzeit noch unklar, wann der Eigentümer konkret umbauen möchte.

