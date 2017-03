Einkaufswagen prallt gegen Auto

Einkaufswagen rollt gegen Auto Bautzen. Ein 61-Jähriger war am Sonnabend gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Dresdener Straße in Bautzen damit beschäftigt, seine Einkäufe im Auto zu verstauen. Plötzlich machte sich sein mit Briketts beladener Einkaufswagen auf dem leicht abfälligen Gelände selbstständig und rollte gegen einen in der Nähe geparkten Ford. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwimmwesten gestohlen Kamenz. Ein 65-Jähriger teilte der Polizei am Sonnabend mit, dass er in einem Garagenkomplex an der Christian-Weißmantel-Straße in Kamenz mehrere, zum Teil original verpackte, Schwimmwesten gefunden hat. Polizeibeamte begaben sich an den Fundort und stellten die Westen sicher. Gegenwärtig ist noch nicht geklärt, wo die Gegenstände herstammen. Hinweise zur Herkunft der Schwimmwesten nimmt das Polizeirevier Kamenz, Telefon: 03578 3520, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Trunkenheitsfahrt endet am Baum Großröhrsdorf. Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin am frühen Sonnabendmorgen in Großröhrsdorf aus dem Schlaf gerissen. Als sie gegen 1.25 Uhr aus dem Fenster de Hauses an der Stiftstraße schaute, sah sie ein Auto, das nach einem Unfall an einem Baum geländet war. Eine Person entfernte sich zu Fuß vom Unfallort. Sofort informierte die Zeugin die Polizei. Die Polizeibeamten stellten in unmittelbarer Nähe des Unfallortes den 34-jährigen Fahrer des Audi. Möglicherweise war Alkoholgenuss Ursache dieses Unfalls. Ein Test ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Schaden wurde mit etwa 2100 Euro beziffert.

Mit 2,32 Promille im Auto unterwegs Bautzen. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Polizei am Freitagmittag mitgeteilt, dass eine offenbar alkoholisierte Dame mit ihrem Ford im Stadtgebiet von Bautzen unterwegs ist. Auf der Gustav-Hertz-Straße stoppten Polizeibeamte gegen 12.45 Uhr das Auto. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein entzogen. Die 56-jährige Frau wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.