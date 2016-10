Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer Kunden wie Manuela Lenuweit aus Strießen mit Tochter Victoria freuen sich darüber. Jetzt ist das Einkaufen einfacher.

Mutter Manuela Lenuweit aus Strießen kann nun mit Tochter Victoria im Rollstuhl entspannter im Kaufland Großraschütz einkaufen. © Marcus Hellmer

Seit vier Wochen bietet das Kaufland einen Service, den Interessierte sonst weit und breit vergeblich suchen: einen Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer. Manuela Lenuweit aus Strießen hat das Gerät angeregt. Die Mutter der körperbehinderten Victoria hatte bisher immer große Schwierigkeiten, mit ihrer Tochter im Rollstuhl und zusätzlich noch dem Einkaufswagen durch den Markt zu fahren. Für Mütter mit Kleinkindern gibt es bereits die Wagen mit Babyschalen. Deshalb hatte sich Manuela Lenuweit im Internet umgeschaut und den Rollstuhl-Wagen gefunden. Bei Kaufland-Hausleiter Marco Beckmann traf sie damit auf offene Ohren.

„Wir haben bereits ein Zertifikat vom Handelsverband für generationsfreundliches Einkaufen“, so Marco Beckmann. Deshalb bestellte er die immerhin 450 Euro teure Sonderanfertigung beim Metallausrüster Wanzl. Schließlich können alle Rollstuhlfahrer diesen Wagen jetzt im Vorraum des Marktes in ihren Rolli einklinken – sofern er frei ist. Recht einfach lässt sich der Wagen vom Rollstuhl aus befüllen. Geeignet ist das nicht nur für elektrische Rollstühle. Nur an die obersten Regale kommt ein Körperbehinderter ohne fremde Hilfe nicht heran. Aber auch da will Marco Beckmann mit seinem Team Abhilfe schaffen: „Die obersten Regalbereiche werden Schritt für Schritt abgebaut“, so der Kaufland-Chef.

