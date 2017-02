Einkaufssonntage genehmigt Viermal dürfen in diesem Jahr Geschäfte in Bischofswerda auch sonntags öffnen. Zweimal allerdings nur eingeschränkt.

Nach sächsischem Gesetz über die Ladenöffnungszeiten dürfen Geschäfte nur an ausgewählten Sonntagen öffnen. In Bischofswerda sollen es in diesem Jahr vier sein. Das beschloss am Dienstag der Stadtrat. Mit ihrer Entscheidung folgten die Abgeordneten den Wünschen der Antragsteller. Demnach dürfen am 10. September und 10. Dezember die Läden überall in der Stadt geöffnet werden. Anlass sind der Herbstmarkt und die offenen Hinterhöfe sowie der Weihnachtsmarkt. Am 5. März und 17. Dezember gibt es verkaufsoffene Sonntage im Stadtteil Süd bzw. Nord. Anlass sind dann ein Frühlingsfest im Gewerbegebiet an der Friedrich-List-Straße und der traditionelle kleine Weihnachtsmarkt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Genehmigt sind Öffnungszeiten von jeweils 12 bis 18 Uhr.

Beantragt wurden die zusätzlichen Verkaufstage von der Werbegemeinschaft und der Stadtverwaltung für das gesamte Stadtgebiet sowie den Geschäften Multi-Möbel und Adler Orange für die Stadtteile. Einem Antrag von Multi-Möbel auf einen verkaufsoffenen Sonntag auch diese Woche wurde nicht stattgegeben. Die Stadtverwaltung begründet das mit dem Ladenöffnungsgesetz. Demnach ist für denselben Teil des Stadtgebietes nur einmal jährlich ein verkaufsoffener Sonntag gestattet. Das Ladenöffnungsgesetz ermächtigt die Kommunen, bis zur vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu bestimmen. (SZ/ass)

