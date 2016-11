Einkaufsnacht mit großer Modenschau An den Fleischbänken präsentieren sich Kamenzer Textil-Händler. Auch sonst ist am Freitagabend viel los.

Unter den neoromanischen Bögen der Fleischbänke hinterm Rathaus gibt es eine große Modenschau. © Anne Hasselbach

Jetzt schlägt’s 13! Tatsächlich lädt die City-Initiative bereits zur 13. Einkaufsnacht in die Innenstadt sowie an die Hoyerswerdaer und die Nordstraße. Am Freitagabend dieser Woche präsentieren sich ab 18 Uhr fast 80 Händler, Gastwirte und Gewerbetreibende aller Art ihrer geneigten Kundschaft. Armin Burkhardt von der Cityinitiative: „Die Einkaufsnacht ist nach wie vor unsere stärkste Aktion im Jahr. Dies messen wir am Verkaufserfolg, der all die Jahre angehalten hat.“ Und dies hänge auch mit dem November-Termin kurz nach dem Buß- und Bettag zusammen. „Wir starten damit ja gleichzeitig in die Weihnachtszeit. Und das kommt gut an.“

Der anhaltende Erfolg freilich war kein Selbstläufer. Jahr für Jahr waren die Macher angehalten, sich etwas Besonderes für die Kamenzer und ihre Gäste einfallen zu lassen. Zum dritten Mal können sie dabei auch auf die Mitwirkung von City-Managerin Anne Hasselbach zählen. Sie versucht, einen Spagat hinzubekommen. „Für die Händler ist es wichtig, dass möglichst viele Leute in die Läden kommen. Und das erreicht man leichter, wenn die Leute auch auf dem Markt und auf den Straßen etwas Besonderes erleben können.“ Also überhaupt in die Stadt gelockt werden ...

Nachtshopping mit Modehopping

Ein besonderer Höhepunkt ist am 18. November jedenfalls eine große Modenschau an den Fleischbänken. Sie hat es sogar auf den Titelreim des aktuellen Flyers geschafft. „Nachtshopping mit Modehopping“ heißt es auf neudeutsch. Schon in den vergangenen Jahren hatten Kamenzer Textilhändler immer wieder mit Einzelaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Diesmal haben sich mehr als zehn Geschäfte zusammengetan. Immerhin 21 Erwachsene und sieben Kinder werden als Model fungieren, moderierend präsentiert von Anne Hasselbach, die sich ja schon selbst als Modedesignerin einige Meriten erworben hat. Diesmal hat sie das Mikrofon in der Hand, um Geschenkideen der teilnehmenden Läden vorzustellen. Die große Modenschau soll dreimal unter den neoromanischen Torbögen der Fleischbänke gezeigt werden – um 19, 20 und 21 Uhr. Außerdem wird es den ganzen Abend ein Model geben, das im Straßenraum extravagante Kostüme aus Baywa-Materialien zeigt. Auch das dürfte gut anzuschauen sein.

Fluffige Mugge in der Klosterbäckerei

Bei der Einkaufsnacht werden sich auch die beiden neuen Testshops in der Bautzner Straße präsentieren. In der Nummer 20 stehen kreative Geschenkideen im Mittelpunkt, und in der Nummer 17 (links) lädt die Klosterbäckerei zur „fluffigen Mugge“ mit Gitarrenmusik, Kaffee, Stollen und Glühwein ein. Und rechts daneben baut die Klasse 9a der 1. Oberschule ihren vorweihnachtlichen Basar mit Tombola auf. „Das Klasse(n)lädchen ist eine gute Idee“, so Anne Hasselbach, die sich über solche Aktivitäten für die Stadt besonders freut.“ Auch die erstmalige Kooperation mit der fast 140 Jahre alten Radeberger Destillation & Likörfabrik in der Pfortenstraße 14 lobt die Citymanagerin ausdrücklich.

Wie auch die Illumination der Altstadt, für die sich die Complex Veranstaltungstechnik Gelenau den Hut aufgesetzt hat. Einen kleinen Kontrapunkt setzt dabei die Firma Kegel aus Königswartha, die auf dem Markt eine Bank und einen Hocker mit LED-Lampen in Szene setzen wird. Das Entwicklungsmuster zeigt, was moderne Lichttechnik heute zu leisten vermag. Und wem es noch nicht technisch genug zuging, dem sei ein Besuch bei Fischer TV in der Hoyerswerdaer Straße empfohlen. Oder kennen Sie den Unterschied von Full HD und Ultra HD etwa bereits?

