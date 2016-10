Einkaufsnacht kriegt was auf die Ohren Am 21. Oktober locken die Händler in Neustadt mit Rabatten. Das zieht sogar Phil Collins an – sein Double.

Ein Bild der Einkaufsnacht 2015. © Steffen Unger

In zwei Wochen laden die Händler und Geschäftsinhaber in der Neustädter Innenstadt wieder zur Einkaufsnacht. Mehr als 60 Gewerbetreibende und Mitwirkende sind am Freitag, dem 21. Oktober, dabei, teilt Kathrin Vogel vom Verein „Gemeinsam für Neustadt“ mit, der die Einkaufsnacht mit der Stadt organisiert. Die Geschäfte am Markt und auf den umliegenden Gassen haben an dem Tag bis 22 Uhr für Kunden geöffnet. Jeder Laden putzt sich für die Einkaufsnacht heraus. Auch manche Rabattaktion wird es geben, mit denen die Händler die Kunden locken wollen. Zum Beispiel beim Anfang September eröffneten Fahrradmarkt an der Bischofswerdaer Straße. Dort gibt es zur Einkaufsnacht 20 Prozent auf alles.

Auf dem Marktplatz, dem Post- und Forumsplatz findet zudem ein Programm statt. Es beginnt um 18 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Peter Mühle (NfN) auf dem Markt. Er wird zur Feier des Tages ein Fass Bier anstechen und Freibier verteilen. Danach wird es romantisch: Beim Lampionumzug für alle Kinder. Sie werden von der Neustädter Feuerwehr und dem Polenzer Schalmeienorchester begleitet. Außerdem tritt die Theatergruppe Schillers Schüler auf. Brezel- und Würstchenmann geben sich auch wieder die Ehre. Der Höhepunkt des Abends wird ein Auftritt von Phil-Collins-Double „Mr. Phil“ sein. Hinter dem Namen steckt Jürgen Wolf, der aus dem Vogtland stammt. Wolf kann jedoch nicht nur so singen wie Altmeister Phil Collins, er sieht dem Star auch zum Verwechseln ähnlich.

