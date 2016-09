Einkaufsmarkt schließt für Umbau Die bisherige Trennung zwischen Lebensmittel- und Getränkemarkt wird beseitigt. Wiedereröffnung soll am 25. Oktober gefeiert werden.

Der Rewe-Markt in Gröditz macht ab 7. Oktober für zweieinhalb Wochen zu. © Symbolbild/dpa

Der Rewe-Markt im Gröditzer Einkaufszentrum am Markt macht für zweieinhalb Wochen zu. Geschlossen werde am 7. Oktober um 16 Uhr, die Wiedereröffnung soll am 25. Oktober ab 7 Uhr gefeiert werden, so Marktleiterin Margit Kutzner.

Im Frühjahr hatte Rewe mitgeteilt, dass durch den Umbau die bisherige Trennung zwischen Lebensmittel- und Getränkemarkt beseitigt werden soll. Auch ein neuer Eingang werde entstehen. Auch vorgesehen: ein rund Hundert Quadratmeter großes Leergut-Lager und eine Überdachung der Laderampe im Anlieferbereich. (ewe)

zur Startseite