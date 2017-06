Einkaufsmarkt schließt Der Ortsteil Schlottwitz verliert mit dem Laden nicht nur seine Postfiliale, sondern auch zahlreiche Dienstleistungen.

Der Einkaufsmarkt in Oberschlottwitz schließt Ende Juni. Betreiber Frank Schiebel bestätigte entsprechende Gerüchte auf SZ-Nachfrage. „In den letzten zwei Monaten war der Umsatz stark rückläufig“, sagt Schiebel. Am Vormittag wurde und werde das Geschäft noch gut besucht, doch nach dem Mittag kehre eine gewisse Ruhe ein. Bis zur Schließung um 18 Uhr kämen nur noch sehr wenige Kunden. Rückläufig sei vor allem der Umsatz mit Obst und Gemüse. Aber gerade in dieser Warengruppe habe er den größten Gewinn erwirtschaftet.

Es habe sich bemerkbar gemacht, dass es seit 2016 mit dem Netto-Markendiscount einen zweiten großen Markt in Schlottwitz gibt, sagt Schiebel. Bis dahin gab es nur den Penny-Markt.

Da Schiebel keine Hoffnung habe, dass sich an der Situation etwas ändere, habe er im Mai beschlossen, den Laden zu schließen. Das geschehe auch vor dem Hintergrund, dass er im kommenden Jahr 65 Jahre alt wird und in die Rente geht.

Mit der Schließung verlieren drei Mitarbeiter ihre Jobs. „An denen lag es nicht“, betont Schiebel. Die Chemie zwischen ihnen und den Kunden sei sehr gut gewesen. Mit dem Laden büßt Schlottwitz auch die Postfiliale und zahlreiche Dienstleistungen ein. Unter anderem konnten im Laden Messer zum Schärfen und Kleidung zum Reinigen abgegeben werden.

