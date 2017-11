Einkaufsmarkt heimgesucht Die Einbrecher ließen nicht nur Handys mitgehen.

Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Teninger Straße ein. Die Täter zerstörten die Eingangstür des Geschäftes und stahlen aus einer Vitrine im Verkaufsraum drei Handys sowie eine Freisprecheinrichtung im Gesamtwert von etwa 660 Euro.

Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 4 500 Euro an. (SZ)

Stromversorgungsstation aufgebrochen

Großenhain. Unbekannte haben die Verkleidung einer so genannten ELT-Station auf einem Wohnmobil-Stellplatz an der Carl-Maria-von-Weber-Allee aufgehebelt und die Geldkassette gestohlen. Wie viel Geld in der Kassette war, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Die Stadtverwaltung Großenhain hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgelobt. (SZ)

