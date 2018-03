Einkaufsmarkt an der A-17-Abfahrt Bisher gibt es nur Penny in Dohna. Nun will sich eine weitere Handelskette ansiedeln. An einem ungewöhnlichen Standort.

Noch ist es grüne Wiese mit Schneezaun, doch wenn die bisher noch unbekannte Handelskette ihre Pläne umsetzt, steht hier irgendwann ein Supermarkt.



Dohna. Die Dohnaer müssen nicht hungern. Aber eine große Auswahl an Einkaufsmärkten haben sie nicht. Jedenfalls nicht im Ort. Da gibt es nur Penny – und an der Stadtgrenze im Müglitztal Netto und Aldi, die aber bereits auf Heidenauer Flur stehen. Die Folge: Die Dohnaer fahren zum Einkaufen vor allem nach Heidenau. Nun aber interessiert sich eine große Handelskette explizit für Dohna, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Welche, sagt er nicht. Ein Grundstück hat sich die Handelskette allerdings schon ausgesucht: an der Kuxberg-Kreuzung in Richtung Meusegast rechts vor den Gärten.

Die Standortwahl weit außerhalb der Stadt mutet zunächst eigenartig an. Aus Sicht der Verwaltung sei das aber kein Problem, sagt Müller. Und auch sonst gibt es zumindest im Technischen Ausschuss weitgehende Zustimmung. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt Gerd Mosig (CDU). Zudem entlaste ein Markt auf der grünen Wiese die Stadt vom Verkehr. Andererseits könnten die vorhandenen Läden unter dem neuen Supermarkt leiden, befürchtet Dietmar Neumann (CDU).

Für den neuen Markt wiederum sprechen kürzere Wege für die Bewohner der Dörfer rund um Dohna, vor allem aus Meusegast, Krebs, Köttewitz bis nach Burkhardswalde. Die Menschen, die auf der anderen Seite von Dohna wohnen, also in Borthen, Röhrsdorf oder Gorknitz, haben es nach Heidenau und Dresden näher.

Dohna will die Chance nutzen. Sicher bleibe auch etwas Gewerbesteuer hängen, sagt Müller auf eine Frage von Hans-Jörg Fischer (Freie Wähler) im Technischen Ausschuss. Ralf Köhler, der als beratender Bürger im Ausschuss sitzt, würde sich freuen, wenn es nicht nur Lebensmittel gäbe. Das werde dann mit dem entsprechenden Bebauungsplan festgelegt, sagt Müller. „Die Investoren werden da schon ihre Vorstellungen haben“, sagt er und lässt damit Raum für Spekulationen.

In der Vergangenheit hatte Dohna die Anfrage eines Supermarktes schon einmal abgelehnt. Damals interessierte sich auch der Druckguss für die infrage kommende Fläche, das alte Bummi Kindergarten-Gelände. „Wir gaben damals dem Druckguss den Vorzug“, sagt Müller.

Seither hat sich einiges geändert. Mehr Einwohner, mehr Betriebe – und bald vielleicht auch ein großer Industriepark beiderseits des Autobahnzubringers. Der neue Supermarkt-Standort ist in Reichweite davon. Das alles werden Gründe für die Entscheidung des Supermarkt-Betreibers für Dohna sein. Man kann davon ausgehen, dass sich jede große Handelskette vorher genau ansieht, wo sie hingeht und was sie dort an Kaufkraft erwartet.

Ein Grund wird sein, dass Dohna als unterversorgt mit Einzelhandel gilt. Das wussten die Dohnaer auch schon vor der Studie, die 2007/08 für Dresden und das Umland erstellt wurde. Sie bescheinigte der Stadt einen hohen Kaufkraftabfluss. Die Dohnaer geben also ihr Geld mangels Möglichkeiten woanders aus. Ein bisschen könnte sich das bald ändern.

