Einkaufsmarathon auf 900 Metern Zwischen Post- und Wettinstraße gibt es drei Supermärkte, jetzt sind Bäume gefällt worden, um Platz für den vierten zu schaffen.

„Aldi statt Bäume? Schämt Euch!!!!“ – hat ein Unbekannter an den Zaun geschrieben, der das künftige Aldi-Gelände gegenüber dem Amtsgericht begrenzt. © Claudia Hübschmann

In Klarsichtfolien verpackt flattern fünf Blätter Papier am Zaun. „Aldi statt Bäume? Schämt Euch!!!!“ ist darauf zu lesen. Und in der Tat, hinter dem Zaun am Neumarkt, einen Steinwurf vom Nicolaisteg entfernt, liegen Rollen von Stämmen gefällter Bäume. Außerdem ist eine Leichtbaubaracke abgerissen worden, und ein Stück weiter Richtung Triebischtal sind ebenfalls Bäume gefällt und Schuppen abgerissen worden.

Doch die Ziegelhaufen, die dort jetzt liegen, werden nichts sein, gegen das, was noch kommen soll. Die vier- bzw. fünfstöckigen Wohnhäuser Neumarkt 39 neben dem Bäcker Adam und die Nummer 40 direkt an der Straße Neumarkt, sollen fallen, um Platz für den geplanten Parkplatz der Aldi-Filiale, die hier entstehen soll, zu schaffen. Damit ist eine weitere Konzentration von Supermärkten, unmittelbar an der Altstadt, sicher. Laut Schrittzähler sind es vom neuen Aldi-Markt gegenüber dem Amtsgericht bis zu Neugasse mit ihren zahlreichen Geschäften genau 100 Meter. Und bis zur Frauenkirche am Markt – dem Herz der Altstadt – sind es 600 Meter.

Man kann eine Supermarkt-Tour entlang von Poststraße, Neumarkt bis zur Wettinstraße unternehmen. Beginnt man am Lidl an der Poststraße, kommt man nach 436 Schritten oder 332 Metern zum Rewe in den Neumark-Arkaden. Weitere 261 Schritte oder 143 Meter weiter befindet sich der Standort des künftigen Aldi-Marktes, direkt an der Triebisch.

Läuft man weiter Richtung Manufaktur, folgt nach weiteren 540 Schritten oder 400 Metern der Norma. Dort war am Montag 11.20 Uhr der große Parkplatz zwar voll, weil auch viele, die nicht im Norma einkaufen gehen, dort ihre Fahrzeuge abstellen, aber die Zufahrt zum oberen Parkdeck ist seit Jahr und Tag verschlossen. Der große Andrang war auch nicht im Markt selbst zu finden. Um 11.20 Uhr waren 19 Kunden in dem großen Markt. Zwanzig Minuten später konnte man 22 Kunden im Rewe zählen – auch nicht gerade ein kleiner Markt und noch einmal zwanzig Minuten später waren 24 Kunden im Lidl anzutreffen. Ob sich ihre Zahl verringert, wenn erst der neue Aldi-Markt fertig ist, muss sich zeigen.

Die Baumfällungen und Abrissarbeiten auf dem dafür geplanten Gelände deuten darauf hin, dass Freiheit für die eigentlichen Bauarbeiten geschaffen wird. Marco Lell von der zuständigen Aldi-Immobilienabteilung hatte im Januar gegenüber der SZ erklärt, dass bald weitere Angaben zum Fortgang des Projektes gemacht werden könnten: „Aus heutiger Perspektive könnte dies im Frühjahr der Fall sein.“ Auf eine diesbezügliche Anfrage am Montag gab es bislang keine Antwort von Aldi.

Auf die Frage, was sie davon halte, dass hier ein neuer Aldi-Markt entstehe, antwortet eine Frau an der Fußgängerampel Neumarkt, Ecke Nicolaisteg: „Ich kaufe gerne bei Aldi ein, es ist nur die Frage, ob sich der Markt dann hier hält.“ Eine Dame am Rewe sagt: „Noch einen Aldi brauchen wir nicht. Schauen Sie doch in die Altstadt, da stehen zwanzig, ach was, fünfundzwanzig Läden leer.“ Und am Lidl antwortet ein Mann: „Mir ist das egal, was die hier machen.“

Außer den Bäumen wird auch das Haus Nicolaisteg 7, das mitten auf dem künftigen Parkplatzgelände steht, fallen. Das geht aus den Planungen für den künftigen Markt hervor. Das Gebäude, wahrscheinlich ehemals eine kleine Fabrikantenvilla wurde erst nach dem Jahr 2000 von der Denkmalliste gestrichen. Auch die parallel zur Triebisch stehende Gewerbeimmobilie soll weggerissen werden, weiß Winfried König von der gleichnamigen Hausverwaltung. Dort ist zwar derzeit noch eine Wohnung belegt, „aber der Mieter soll wohl bis Ende März ausziehen“.

Das eigentliche Supermarkt-Gebäude von Aldi soll an das Eckhaus Nicolaisteg in der Straßenflucht des Neumarktes als zweigeschossiger Flachbau errichtet werden. Straßenbegleitend zum Neumarkt soll es etwa neun Meter hoch sein und zum Nicolaisteg auf sechs Meter Höhe abfallen. Das es sich damit allein von der Bauhöhe nicht den umgebenden vier- und fünfgeschossigen Gebäuden anpasst, liegt auf der Hand.

