Einkaufsmärkte sind Heiligabend zu

Rewe-Markt im Löma-Center Radebeul

Rewe-Betreiber Björn Keyser im Radebeuler Löma-Center sagt es klipp und klar: „Wir sehen am Heiligabend keinen Bedarf bei der großen Mehrheit der Bevölkerung. Meine Mitarbeiter haben noch am Vortag bis 22 Uhr offen, das muss reichen.“

Tatsächlich könnte Keysers Einkaufsmarkt an der Stadtgrenze zu Coswig dieses Jahr am 24. Dezember begrenzt öffnen, obwohl dieser auf einen Sonntag fällt. Laut sächsischem Ladenöffnungsgesetz dürfen Supermärkte und Discounter in diesem besonderen Fall zwischen sieben und 14 Uhr für 180 Minuten verkaufen.

Was sich der Gesetzgeber bei dieser Regel gedacht hat, bleibt nebulös. Die in vielen Märkten bis in den späten Abend ausgeweiteten Öffnungszeiten erlauben es selbst lang arbeitenden Werktätigen, sich vor den drei Sonn- und Feiertagen mit allem Notwendigen zu versorgen. Hinzu kommt: Am Sonntag wären höchstens Restkäufe von einzelnen Artikeln zu erwarten. Hoher Aufwand – geringer Umsatz.

Mit seinen Ansichten steht Björn Keyser in Radebeul nicht allein. Auch der Rewe von Michel Reimer am Bahnhof Radebeul-Ost bleibt am 24. Dezember geschlossen.

Aus der Pressestelle der Kaufland-Stiftung im baden-württembergischen Neckarsulm meldet sich Sprecherin Anna Münzing bei der SZ-Redaktion. Auch sie verweist darauf, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, und die Kunden somit von Montag bis Sonnabend die Möglichkeit erhalten, ihre Einkäufe etwa bei Kaufland in Radebeul an der Weintraubenstraße oder in Coswig an der Salzstraße zu erledigen.

„So können unsere Mitarbeiter nach einer verkaufsintensiven Woche Heiligabend in Ruhe im Kreis ihrer Familien und Freunde begehen“, sagt Kaufland-Vorstand Richard Lohmiller.

Bäcker und Tankstellen als Notnagel

Ähnlich äußert sich Aldi-Süd-Kommunikationschef Peter Wübben. Für den Discounter sei es als traditionsbewusstes Familienunternehmen selbstverständlich, „den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein stressfreies Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familien und Freunde zu ermöglichen.“ Ins gleiche Horn stoßen übereinstimmenden Medienberichten zufolge Lidl, Norma und Penny. Auf dem Presseportal von Netto fand sich – zumindest bis zum Mittwochmittag – keine entsprechende Mitteilung. Bei Edeka entscheidet der jeweilige Betreiber, ob er aufmacht oder nicht.

Das Ehepaar Starke betreibt Edeka-Märkte in Weinböhla und in Coswig. Beide haben sich entschieden, ihren Mitarbeitern den freien Sonntag zu gönnen. Thomas Starke für Coswig: „Meine Leute sind das ganze Jahr über so fleißig. Das macht für drei Stunden auch vom Umsatz keinen Sinn.“

Meißens Gewerbevereinschef Uwe Reichel verfolgt die Diskussion mit Abstand. Die Geschäfte in der Altstadt sind davon nicht betroffen. In Sachsens Ladenöffnungsgesetz werden Ausnahmen ausdrücklich beschränkt auf Händler, die Weihnachtsbäume anbieten, sowie Geschäfte mit überwiegend Lebens- und Genussmitteln im Sortiment. Die Meißner Weihnacht lädt am Heiligabend traditionell von 10 Uhr bis 13 Uhr zu Bratwurst, Glühwein und Weihnachtsliedern ein. Viele Meißner nutzen diese ruhigeren Stunden in der gemütlichen Atmosphäre des historischen Marktplatzes, um sich auf die Feiertage einzustimmen und mit Freunden und Bekannten auf das Fest anzustoßen.

Wer in Meißen tatsächlich am 24. Dezember noch einen Engpass an Getränken oder Grundnahrungsmitteln wie Brot oder Milch bemerken sollte, muss unterdessen nicht verhungern oder verdursten. Er kann immer noch auf einzelne Bäckerei-Filialen und das Sortiment der Tankstellen-Shops zurückgreifen. Oder er klingelt einfach beim Nachbarn, wünscht frohe Weihnachten und borgt sich das Fehlende.

Kaufland-Hausleiter Lars Mai in Radebeul hat da auch eine klare Meinung: „Wir haben das schon 2006 so gehalten und nicht geöffnet. Unsere Verkäuferinnen sind sechs Tage die Woche voll im Einsatz. Da gönnen wir ihnen die Weihnachtsruhe.“

