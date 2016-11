Einkaufsgutschein ist der Renner Es sind bereits Gutscheine im Wert von über 1 000 Euro verkauft.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die ersten fünf Wochen seit Einführung des „Nossen erleben!-Gutscheins“ des Gewerbevereins sind vergangen. Initiatoren und Händler sind gleichermaßen zufrieden. „Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Es sind bereits Gutscheine im Wert von über 1 000 Euro verkauft. Durchweg positive Rückmeldungen von Privat- und Geschäftsleuten zeigen, dass wir hier den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Rico Schindler vom Gewerbeverein.

Durch das einsetzende Weihnachtsgeschäft und eine extra Bewerbung im Umkreis von Nossen dürften die Umsätze noch wesentlich ansteigen. Weitere Akzeptanzstellen werden in den nächsten Wochen hinzukommen, sodass die Einsatzmöglichkeiten noch vielfältiger werden, kündigt Schindler an. Die nächste Aktion des Gewerbevereins ist das Aufhängen der Lichterketten am Markt, die in der Vorweihnachtszeit für eine gemütliche Stimmung sorgen. Da die Lichterketten nach langer Nutzung erneuert werden mussten, hat der Verein reichlich 1 000 Euro in neue investiert. Die Beleuchtung wird am 16. oder 19. November angebracht. (SZ/mhe)

zur Startseite