Einkaufsführer kommt in neuer Auflage Direktvermarkter liegen im Trend. Über 20 000 Exemplare der Sammlung an Rezepten und Adressen sind schon vergriffen.

Regional. Phänomenal. Vergriffen. – Wer den kostenlosen Einkaufsführer des Landkreises Mittelsachsen sucht, der hat im Moment Pech. Die Druckversion der Sammlung aus Adressen von Direktvermarktern, Rezepten und Gesundheitstipps ist momentan nicht zu haben. Erst Ende des Jahres erscheint eine neue Auflage des Werkes. Das gab Dr. Lothar Beier, der erste Beigeordnete des Landkreises, in dieser Woche bekannt. Noch bis Ende Juni können sich regionale Produzenten, die in Mittelsachsen ihre Erzeugnisse herstellen oder anbauen und bisher nicht in dem Einkaufsführer verzeichnet sind, kostenlos in diesen eintragen lassen. Möglich ist das unter anderem über die Internetseite der Wirtschaftsförderung Mittelsachsen.

2014 erschien die erste Auflage des Einkaufsführers mit 10 000 Exemplaren, 2016 die zweite Auflage mit 11 000 Exemplaren. Neu in der zukünftigen Auflage soll sein, dass die vorgestellten Rezepte direkt von den regionalen Erzeugern kommen sollen. Diese wüssten schließlich am besten, was aus ihren Produkten hergestellt werden kann“, sagt Hartmut Schneider, Leiter des Referates Wirtschaftsförderung und Bauplanung der Landkreisverwaltung. „Direktvermarkter liegen im Trend. Das wollen wir unterstützen“, ergänzt Landrat Matthias Damm (CDU). Beier fügt hinzu: „Viele Betriebe vermarkten wieder direkt in Hofläden oder über den Einzelhandel.“

Um die Anbieter zu finden, greifen die Kunden auch auf Suchmaschinen aus dem Internet zurück. Weil für regionale Produzenten aus Deutschland bisher eine solche gefehlt hat, haben zwei Berliner die Plattform bei-mir-um-die-ecke.de entwickelt. Auf dieser sind alle Lebensmittelhandwerker in Deutschland verzeichnet, die ihr Handwerk noch „mit Liebe und Passion ausüben“, schildert Markus Kosel, einer der Verantwortlichen. Anfang Mai war die Plattform online gegangen. Markus Kosel und sein Partner hatten zunächst die Produzenten aufgenommen, die sie via eigene Recherche gefunden hatten. Zu Beginn war nur das Hofgut Pulsitz bei Ostrau verzeichnet. Inzwischen gibt es für die Region Döbeln schon acht Treffer. So ist unter anderem der Spargelhof Schertenleib verzeichnet, die Milchtankstelle in Haßlau sowie der Sihombing Kaffeehandel in Döbeln. Die Zahl der Einträge für Deutschland ist von rund 1 500 auf knapp 2 400 gestiegen. Weitere Anbieter können sich auf der Seite über den Button „Manufaktur vorschlagen“ anmelden.

