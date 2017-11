Einkaufsfreie Weihnachten Am 24. Dezember noch schnell Geschenke zu besorgen, ist im Landkreis unmöglich. Der Handel sieht es trotzdem als Geschenk.

Noch kurz vor der Bescherung ein Geschenk kaufen? Das ist in diesem Jahr nicht möglich, denn der 24. Dezember ist im Kreis kein verkaufsoffener Sonntag, sondern tatsächlich Ruhetag. © dpa/B. von Jutrczenka

Landkreis. Roland Richter geht es um die Wurst – auch kurz vor Weihnachten: Der Inhaber der Fleischerei Richter in Löbau mit 27 Filialen im ganzen Landkreis verkauft in der Regel gern noch bis zum Heiligabend an seine Kunden leckere Weihnachtsbratwurst. Ungebrüht muss diese in der Regel für die meisten sein. In diesem Jahr werden seine Kunden aber nur bis 23. Dezember die Chance haben, diese Spezialität zu kaufen, denn am Heiligabend wird Richter nicht öffnen. Dabei kommt es bei seiner Weihnachtsbratwurst durchaus auf Frische an. Denn die ungebrühte Bratwurst muss eigentlich binnen 24 Stunden zubereitet und verzehrt sein. So zumindest wird es in der Hackfleischverordnung empfohlen, betont Richter. Empfehlen würde er das durchaus auch – aber seinen Mitarbeitern deshalb das Weihnachtsfest zu verkürzen und Sondergenehmigungen zu beantragen, will er nicht. „Ich finde es gut, dass durch die Lage der Feiertage auch die Mitarbeitern im Handel endlich einmal ein langes Wochenende haben“, sagt er.

Auch seine Kollegen – wie die Fleischerei Barwitzki in Zittau – sehen das so. Und neben der ungebrühten Bratwurst gebe es ja auch noch die gebrühte Version, die sich besser hält und ohne Bedenken schon früher gekauft werden kann. Und manche Kunden frieren ihre Bratwurst sogar ein und haben so keinen Stress, heißt es.

Eingefroren wird dieses Jahr zum Heiligen Abend tatsächlich das Handelsleben im Süden des Landkreises Löbau-Zittau sein, denn Interesse der Händler an einer Sondererlaubnis für den 24. Dezember habe es nicht gegeben, bilanziert Matthias Schwarzbach, Chef der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Zittau. Er persönlich sieht auch kein Problem, wenn man an diesem Tag nicht shoppen kann. Nur auf Facebook, in den lokalen Gruppen, habe er kurzzeitig einmal eine Debatte dazu wahrgenommen, sagt Schwarzbach. „Man kann doch aber am 24. seine Dinge fürs Fest zusammenhaben“, meint er.

Sicher, die Stimmung in Dresden sei bei diesem Thema ein bisschen anders. Aber hier in der Region hätten die Gemeinden ihre maximal vier verkaufsoffenen Sonntage ja meist zum Jahresanfang festgesetzt und da spielte der Heilige Abend keine Rolle. Natürlich hätten die Händler und Städte das jetzt noch beantragen können – aber Schwarzbach hält das für unvernünftig. Auch er freut sich über drei ganze Feiertage für den Handel: ein Weihnachtsgeschenk.

zur Startseite