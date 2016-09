Einkaufen mit gutem Gewissen In einem Schirgiswalder Laden gibt es fair gehandelte Produkte. Wer sie kauft, kann etwas gegen die Flüchtlingskrise tun.

Von Schokolade bis Geschirr reicht das Angebot des Schirgiswalder Eine-Welt-Ladens. Betrieben wird er vom gleichnamigen Verein, dessen Vorsitzende Ursula Vanek ist. © Uwe Soeder

Ein gewinnendes Lächeln, ein paar freundliche Worte – schon hat Ursula Vanek Aufmerksamkeit. „Darf ich ihnen mal einen Kaffee zum Kosten anbieten?“, fragt die Vorsitzende des Schirgiswalder Eine-Welt-Vereins zwei Frauen, die am Montagnachmittag über den Markt der Stadt laufen. „Ist das Besonderer?“, fragen sie stehen bleibend. „Ja, aus unserem Eine-Welt-Laden“, antwortet die Anbieterin und schenkt ein. „Schmeckt gut“, bemerken die Passantinnen und wollen wissen, wo es so einen Laden gibt. Ursula Vanek erklärt, dass er sich nur wenige Schritte entfernt im alten Amtsgericht gegenüber vom Rathaus befindet. Die Frauen sind erstaunt. „Das wusste ich gar nicht. Obwohl ich in Schirgiswalde wohne“, wundert sich die eine. Die Andere will gleich am Probierstand ein Päckchen des Kaffees kaufen. Ursula Vanek schickt sie aber in den Laden.

„Das ist ja das Anliegen unserer Probieraktion, dass die Leute in den Laden gehen und sehen, was es dort noch alles gibt“, erklärt sie. In den Regalen stehen neben Kaffee auch Tee, Kakao, Honig, Reis, Kichererbsen, Schokolade, Gewürze und andere Lebensmittel. Außerdem Pflegemittel wie Seife sowie Kunsthandwerksprodukte von Tüchern über Spielzeug und Geschirr bis zu Taschen. Die Waren kommen unter anderem aus Indien, Peru, Mexiko, Chile und Nicaragua. Ihnen gemeinsam ist, dass sie aus fairem Handel stammen. „Diese Dinge kosten etwas mehr als im Supermarkt. Aber dafür bekommen die Produzenten einen fairen Lohn, von dem sie leben können“, erklärt Ursula Vanek und kommentiert mit Blick auf das Flüchtlingsthema: „Wenn wir was dafür tun, dass die Leute in ihrer Heimat ein Auskommen, eine Perspektive haben, brauchen sie nicht woanders ein besseres Leben zu suchen.“ Produzenten und Händler unterliegen strengen Kontrollen, die zum Beispiel garantieren, dass nichts aus Kinderarbeit stammt.

Seit 25 Jahren betreibt der Verein den Laden. Ehrenamtlich. Trotzdem schafft er es, ihn montags bis freitags je sieben Stunden zu öffnen. Anlässlich der fairen Woche, die derzeit bundesweit läuft, bieten die Mitglieder Verkostungen an. Zum Auftakt gab’s Kaffee. Weitere Produkte folgen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr (Freitag bis 17 Uhr); Hauptstraße 7

Verkostung am Markt: Mittwoch 14 bis 16 Uhr Gewürze, Donnerstag nächster Woche 10 bis 12 Uhr Schokolade

zur Startseite