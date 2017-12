Einkaufen in der Tourist-Information Am Marktplatz in Stolpen gibt es jetzt einen kleinen Laden voller Waren mit Lokalkolorit. Daran sind einige Hoffnungen geknüpft.

zurück Bild 1 von 2 weiter Annett Immel von der Stolpen-Information präsentiert einen Korb voller neuer Angebote, darunter auch Safran aus Lauterbach. In den Regalen finden sich aber noch mehr Waren mit Lokalkolorit. © Dirk Zschiedrich Annett Immel von der Stolpen-Information präsentiert einen Korb voller neuer Angebote, darunter auch Safran aus Lauterbach. In den Regalen finden sich aber noch mehr Waren mit Lokalkolorit.

Im großen Foyer ist viel Platz für regionale Produkte.

Stolpen. Die Geschäfte am und um den Stolpener Marktplatz werden weniger. Für die Ladenbesitzer, die noch durchhalten wird es schwieriger. Es braucht keine Experten, um zu erkennen: Es müssen mehr Leute in Stolpens Innenstadt gezogen werden. Dafür gibt es jetzt einen neuen Lichtblick. Die Stolpen-Information ist in das kommunale Haus Markt 26, das ehemalige Amtsgericht, umgezogen.

Das hatte den Vorteil, dass die neuen Räume großzügiger gestaltet und die Angebote damit noch vielfältiger geworden sind. „Durch die neuen Räume haben wir das Glück, alles auch viel übersichtlicher anzuordnen. Das hilft natürlich auch bei der Auswahl“, sagt Annett Immel die Chefin der Stolpen-Information. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit lockt es auch so manchen Stolpener Einwohner in die Tourist-Information, um dort das eine oder andere Geschenk oder Mitbringsel aus der Heimat zu kaufen. Das Foyer ist großzügig gestaltet und mit ausreichend Regalen ausgestattet, so dass darin nicht nur Bücher und Kalender ihren Platz finden. „Wir legen Wert darauf, dass wir auch verschiedene einheimische Produkte anbieten“, sagt Annett Immel. Die reichen über Wein und Bier bis hin zu Honig, Marmelade sowie Safran und Seife. Alles Köstlichkeiten, die in Stolpen und Umgebung produziert werden. Für die Kunden hat das den Vorteil, dass sie nicht durch Stolpens Ortsteile reisen müssen, um all die Leckereien einzukaufen, sondern sie zentral am Markt erhalten können. Damit könnten sich die neuen Räume schon jetzt als ein Treffpunkt für die Einwohner entwickeln und natürlich auch für die Touristen, die hier die wichtigsten Informationen schnell überblicken können. Zum Sortiment gehören nämlich auch Wanderführer und Heimatbücher. Nicht fehlen dürfen Bücher und Broschüren über Stolpens berühmteste Einwohnerin die Gräfin Cosel.

In dem sich anschließenden Raum gibt es dann Informationen, unter anderem zu öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Veranstaltungen in und um Stolpen, Flyer mit Ausflugstipps in die Umgebung wie zum Beispiel nach Dresden, in die Oberlausitz oder nach Brandenburg. Ziel sei es, dass sich die Touristen, die zum Beispiel auch in Stolpen übernachten, umfangreiche Tipps bekommen, was sie alles noch erleben können, außer eben die Bug Stolpen. Zusätzlich gibt es im neuen Domizil noch einen weiteren Raum. In diesem könnte unter anderem auch eine Ecke für Kinder eingerichtet werden, die hier zum Beispiel malen oder auch basteln können.

Öffnungszeiten bis März: Dienstag und Donnerstag, 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr. Anfragen werden dennoch bearbeitet. Kontakt: 035973 27313; Fax: 035973 24438, E-Mail: stolpen-information@t-online.de

zur Startseite