Einkaufen im Umgebindehaus Der Schirgiswalder Optimal-Markt zieht um. Am Dienstag öffnet er am neuen Standort – mit erweitertem Angebot.

Auch am neuen Standort setzt die Inhaberin des Schirgiswalder Optimal-Marktes Corina Cwolek auf Waren aus der Region. © Uwe Soeder

Tee und Wein sind schon einsortiert. Auch Mehl und Müsli von der Rätze-Mühle aus Spittwitz. Aber ansonsten ist noch ziemlich viel Platz in den Regalen, die in den neuen Räumen des Schirgiswalder Optimal-Marktes stehen. Bisher befand sich das Geschäft von Corina Cwolek im ehemaligen Schlecker-Domizil an der Hauptstraße. Künftig ist es rund 100 Meter entfernt am Rand des Marktplatzes zu finden. Und zwar in einem Umgebindehaus am Kirchberg, in dem bis vor einiger Zeit ein Fotogeschäft seine Waren und Dienstleistungen anbot.

Die Optimal-Markt-Chefin hält den neuen Standort für besser geeignet, obwohl er nicht so gut zu sehen ist wie der alte. Um das zu kompensieren, hat sie ein großes Werbeschild anfertigen lassen, das sie auf dem Marktplatz aufstellt. Ein Pfeil darauf weist den Weg zum Lebensmittelmarkt. „Die neuen Räume sind übersichtlicher. Wenn die Kunden zur Tür reinkommen, sehen sie auf einen Blick alle Waren“, nennt die Händlerin, die in Neukirch wohnt und den Schirgiswalder Optimal-Markt seit vier Jahren betreibt, einen der Vorteile. Am bisherigen Standort versperrten quer stehende Regale den Überblick.

Wände und Decke aus Holz

Nach Betreten des neuen Ladens steht man zuerst in einem Vorraum. Wände und Decke sind aus Holz. Der Fußboden besteht aus großen Granitsteinen. „Hier bieten wir Obst und Gemüse, Eier und Spreewälder Gewürzgurken an“, sagt sie. Außerdem finden Kunden dort die Dinge, um die Corina Cwolek ihr Sortiment jetzt erweitert: Blumen sowie Pflanzen für Balkon, Garten und Grab. Von diesem kleinen Raum aus gelangt man in zwei größere.

Im linken gibt es künftig Waschmittel, Seife, Kosmetik, Servietten, Kerzen, Dekoartikel und ähnliches sowie alkoholfreie Getränke und Bier; im rechten, wo auch die Kasse steht, sämtliche Lebensmittel sowie Sekt, Wein und Schnaps. „Unser Angebot bleibt wie gewohnt erhalten. Da gibt es keine Einschränkungen“, betont die Unternehmerin, die Wert darauf legt, möglichst viele Produkte aus der Region in ihren Regalen und Kühlschränken zu haben. Obst- und Gemüsekonserven aus Sohland, Honig und künftig auch Eier sowie Eierlikör aus Burkau, Nudeln aus Wehrsdorf, Zwieback aus Neukirch, Wurst und Fleisch von der Landschlachtstelle Sohland – um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Service für die Kunden

Ein Teil vom Obst und Gemüse kommt künftig aus ihrem eigenen Garten. „Knollensellerie, Porree und Kürbisse sind bald erntereif“, freut sich Corina Cwolek. Nächstes Jahr will sie auch selbst angebaute Bohnen, Kräuter, Schwarzwurzel, Stachel- und Himbeeren und einiges mehr anbieten. Apropos Sellerie: Wem eine Knolle zu viel ist, der bekommt sie im Optimal-Markt geteilt. Auch bei Kürbis, Ananas und anderen Früchten bieten die Chefin und ihre Mitarbeiter Helga Schreiber und Ronny Hubrich das an. Zwiebeln werden lose verkauft. „Das ist unser Service für Leute, die nur wenig brauchen“, kommentiert die Geschäftsinhaberin. Auch sonst bietet der Optimal-Markt einiges an Service an, beliefert Kitas, Firmen und private Kunden, bringt Einkellerungskartoffeln nach Hause, nimmt für Wäscherei-Aufträge an und ist Post-Modern-Station. Damit sich die Kunden ausruhen oder ein Schwätzchen halten können, sollen vorm Laden künftig zwei Bänke stehen.

Die Unternehmerin hofft, dass mit dem neuen Standort der Umsatz steigt. Dabei hat sie auch im Blick, dass der Penny-Markt am Ortseingang von Schirgiswalde aus Richtung Kirschau Ende des Jahres ersatzlos geschlossen wird. Der Optimal-Mark sorgt dafür, dass es in der Stadt dennoch weiterhin ein breites Lebensmittelsortiment gibt. Doch jetzt ist erst mal der Umzug zu bewältigen; mit Hilfe von Familie und Freunden. Dafür bleibt das Geschäft am Sonnabend und Montag geschlossen. Ab Dienstag ist am neuen Standort geöffnet; montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, sonnabends von 8 bis 11 Uhr. Am Sonntag nächster Woche ist nachmittags ebenfalls geöffnet. Denn da wird auf dem Schirgiswalder Markt Apfelfest gefeiert. Corina Cwolek und ihr Team beteiligen sich daran; unter anderem mit Apfelpunsch, -bowle und -likör sowie Hotdogs.

