Einkaufen bei Lichterglanz Der Verein Görlitzer Innenstadthändler lässt am Sonnabendabend, von 18 bis 22 Uhr, zum siebenten Mal das Zentrum erstrahlen. 35 Händler haben beim Lichterglanzfest fest zugesagt. Wem eher nach Feiern zumute ist – hier nachschauen: www.sz-veranstaltungskalender.com.

Die Muschelminna auf dem Postplatz wird auch in diesem Jahr angestrahlt. © pawel sosnowski/80studio.net

Die Görlitzer Innenstadt erstrahlt am Sonnabendabend im Lichterglanz, viele Händler haben bis spätabends geöffnet. Natürlich wird bei hoffentlich trockenem Wetter mit Licht „gespielt“:

Auf dem Postplatz wird die Muschelminna in unterschiedlichen Farben, die Bänke werden mit weißem Stoff überzogen und von unten farbig beleuchtet. Projektionen wandern zum City-Center, zum Dicken Turm und zum Modehaus Schwind’s Erben am Marienplatz. „Wir haben eine festliche Dekoration, und unsere Bar ist in Betrieb“, verrät Georg Schwind. Auf dem Marienplatz gibt es außerdem eine kleine Gastronomiestation. Die Werbung, Plakate auf Deutsch und Polnisch, für den diesjährigen Lichterglanz ist seit Tagen in der Stadt nicht zu übersehen.

Kulturell geht es zum Lichterglanz am Salomoneck zu. Die Jugendtanzgruppe Pastel Velvet Dance Crew aus Löbau tritt auf, ebenso der Görlitzer Karnevals- und Tanzsportverein. Und Play. Die Elektro-Trommler aus Görlitz präsentieren ihr Programm „Crash! Boom! Play“ und bleiben dabei in Bewegung. Die Trommler ziehen vom Salomoneck über die Hospital- und Jakobstraße bis zum City-Center – natürlich in voller Besetzung.

zur Startseite