Einkaufen an fünf Sonntagen Die Stadträte entscheiden über die Termine. Zwei Vorschläge fallen in die Adventszeit.

An fünf Sonntagen in diesem Jahr sollen auch die Geschäfte in der Elbgalerie an der Riesaer Hauptstraße öffnen. © Sebastian Schultz

Wann sollen in diesem Jahr die Geschäfte auch sonntags geöffnet haben? Dieser Frage widmet sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 1. Februar, in der Stadthalle. Beantragt sind gleich drei verkaufsoffene Sonntage, davon zwei in der Adventszeit: der 2. April, der 3. Dezember sowie der 17. Dezember. Die Vorschläge stammen von der Werbegemeinschaft Innenstadt (WIR) und dem Centermanagement des Riesaparks. Neben diesen drei beantragten Terminen müssen die Stadträte auch darüber abstimmen, ob die Geschäfte zum Stadtfest am 27. August und zum Centerfest im Riesapark am 1. Oktober öffnen dürfen. Die Sonntagsöffnungen würden dann nur die Geschäfte im Center beziehungsweise in der Innenstadt betreffen.

Wenn der Stadtrat den Vorschlägen der Stadtverwaltung zustimmt, dann bliebe die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage damit in diesem Jahr genauso hoch wie 2016. Neben Center- und Stadtfest hatten die Geschäfte damals im März, April und Dezember jeweils einmal sonntags geöffnet. (SZ)

