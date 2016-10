Einkaufen am Sonntag Die der Giesensteinstraße in Berggießhübel öffnen ihre Geschäfte am 30.Oktober. Für Kunden soll es ein Erlebnis werden.

© Uwe Soeder

Besondere Einkaufszeiten haben in Berggießhübel Tradition. Die wird am kommenden Sonntag, dem 30. Oktober, fortgeschrieben. Die Händler der Giesensteinstraße laden ihre Kunden zur Halloweenparty ein. Dazu öffnen die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr. Überraschungen, Musik, Essen und Trinken sind vorbereitet. Die erste Einkaufsnacht fand im Oktober 2006 statt, 2013 wurde sie dann in das Frühjahr verlegt. Auch zum Lichterfest in der Adventszeit können die Geschäfte öffnen und nutzen dies für besondere Ideen.

Berggießhübel hat für eine Kleinstadt relativ viele Geschäfte, deren Besitzer bzw. Betreiber jedoch wie auch andernorts zu kämpfen haben. Sie nutzen deshalb jede Gelegenheit, um sich ins Gespräch zu bringen, bei Einheimischen und darüber hinaus. „Berggießhübel ist eine wunderschöne kleine Stadt“, sagte vor Jahren Christian Wolf, der einstige Besitzer des Modegeschäftes, der zu den Initiatoren gehörte. „Doch wenn es so weitergeht, kann es sein, in ein paar Jahren gibt es hier nichts mehr“, sagte damals Schuhhändlerin Ramona Schönfeld. Sie kämpft heute noch dafür, dass es nie so weit kommt. (SZ/sab)

zur Startseite