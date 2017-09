Einkauf im Zeichen des Schiebocks Der Sonntag in Bischofswerda ist verkaufsoffen. Schon jetzt lohnt der Blick in viele Schaufenster.

Edith Gierth vom Haus der Dame erinnert in ihrem Schaufenster an einen Bischofswerdaer Markttag, natürlich mit Schiebock. © Steffen Unger

Zahlreiche Geschäfte in Bischofswerdas Innenstadt sind an diesem Sonntag geöffnet. Zugleich laden Hauseigentümer zum „Tag der offenen Hinterhöfe“ ein, und es findet der Herbstmarkt statt. Der Einkaufssonntag ist einer von zwei verkaufsoffenen Sonntagen in der Bischofswerdaer Innenstadt in diesem Jahr. Den anderen gibt’s im Dezember am Weihnachtsmarkt-Wochenende. Für Märkte am Stadtrand gelten zum Teil gesonderte Termine für den Sonntagseinkauf.

Geschäftsinhaber sind auf den Sonntag vorbereitet. Sie werben mit Rabatten, neuen Kollektionen und Überraschungen. Und sie haben im Vorfeld viel Mühe aufgewandt, die schon einen Schaufensterbummel zum Erlebnis werden lassen. In vielen Schaufenstern sieht man einen dekorierten Schiebock – oft in Groß-, teilweise auch in Kleinstformat. Meist traditionell aus Holz, aber auch aus Legosteinen gefertigt.

Die Werbegemeinschaft hatte ihre Mitglieder zu dieser Aktion aufgerufen, sagt Elke Förster, Inhaberin eines Geschäftes für Schreibwaren und Bürobedarf. 22 Geschäftsinhaber sagten zu, einen Schiebock ins Schaufenster zu stellen. Diese sind nicht nur ein Beitrag zum Stadtfest-Wochenende. Damit beteiligt sich die Werbegemeinschaft zugleich am Schiebock-Wettbewerb, der anlässlich der 790 Jahrfeier Bischofswerdas ausgeschrieben wurde. Elke Förster: „Es geht bei diesem Wettbewerb ja darum, den Schiebock als Symbol unserer Stadt nachhaltig sichtbar und erlebbar zu machen. Zumindest einmal im Jahr soll er künftig viele Schaufenster schmücken.“ Wahrscheinlich wird das immer zum Herbstmarkt sein.

In diesem Jahr sind die Schieböcke und die dazu gehörenden Schaufenster historisch dekoriert. Alte Marktansichten werden so lebendig, aber auch Schulgeschichte und die Geschichte Bischofswerdaer Traditionsunternehmen. Ein Spaziergang durch die Innenstadt in diesen Tagen mutet da wie ein kleiner Bummel durch das (fehlende) Stadtmuseum an. In den kommenden Jahren könnte man die stadttypische Schubkarre auch anders schmücken, stellt Elke Förster in Aussicht.

Für den Schiebock-Wettbewerb wurden 26 Beiträge eingereicht. Die Gewinner werden am Sonntag 15 Uhr auf dem Altmarkt bekannt gegeben. Für die besten Arbeiten gibt es Preise. Dem Wettbewerbssieger winkt ein Rundflug über Bischofswerda und die Oberlausitz. (SZ/ir)

