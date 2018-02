Einigung zwischen Stadt und Verein Obwohl der Kunstrasenplatz seit einigen Tagen fertig war, blieb er zunächst leer. Jetzt dürfen die Fußballer ihn vorläufig nutzen.

Endlich ist es soweit: Am vorigen Donnerstag trainierten die Kicker des Coswiger FV das erste Mal auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Weinböhlaer Straße. © Uta Büttner

Coswig. Große Freude bei den Fußballern. Nach Monaten ist es so weit: Erstmals betreten die Kicker des Coswiger FV am vergangenen Donnerstagabend den neuen Kunstrasenplatz an der Weinböhlaer Straße. Statt Dreck und Schlamm strahlt das Flutlicht auf sattes Grün. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagt Vereinsvorsitzender Frank-Udo Kühn.

Bevor die Männer den Rasen betreten, ist ordentlich Schuheputzen angesagt. Darauf achtet der Vereinschef. „Ich möchte, dass sich alle auf der wunderschönen Anlage bewusst sind, dass das, was wir jetzt vorfinden, aus Steuergeldern finanziert ist.“ Einen Teil der Kosten trägt der Verein. Das werde bei allen Vereinsmitgliedern das Bewusstsein für die Mitverantwortung bewirken, meint Frank-Udo Kühn.

Dass die Fußballer den Platz seit Montag voriger Woche nutzen dürfen, war keine Selbstverständlichkeit. Denn bis dahin gab es Unstimmigkeiten zwischen dem Verein und der Stadt. Nach der Bauabnahme Ende Januar/Anfang Februar durch die Stadt, zu der der Vereinsvorstand nicht geladen war, erhielt dieser am 5. Februar die Nutzungsvereinbarung zugeschickt. Diese wurde vom Verein aber nicht gegengezeichnet. Somit blieb der fertige Kunstrasenplatz ungenutzt. Ein großes Problem. Denn die Kosten für den Verein wegen verlegter, abgesagter und auf anderen Plätzen ausgetragener Punktspiele stiegen weiter. Etwa 1 500 Euro während der Bauphase waren bereits zusammengekommen. „Sobald der Verein die Nutzungsvereinbarung unterschrieben hat, können die Fußballer auf den Platz“, sagte Oberbürgermeister Frank Neupold auf Anfrage einer Stadträtin in der Stadtratssitzung am 7. Februar.

Gerüchte machten derweil in Coswig schon die Runde: Beispielsweise, dass der Verein nicht bereit sei, den Eigenanteil von 25 000 Euro zu leisten. Frank-Udo Kühn sagte empört: „Ich finde es widerlich, wenn, von wem auch immer, derartige Gerüchte gestreut werden.“ Die Kosten werden natürlich getragen, einen Finanzierungsplan gebe es auch. Laut Stadtverwaltung muss das Geld in fünf Halbjahresraten bis zum 1. März 2020 gezahlt werden.

Die Nutzungsvereinbarung ist noch immer nicht unterschrieben. Trotzdem können die Fußballer den neuen Platz vorerst bis zum 31. März für Training und Punktspiele nutzen – dank eines „vertrauensvollen Gesprächs zwischen dem Oberbürgermeister Frank Neupold und mir“, verrät der Vereinsvorsitzende. „Er hat eine von mir vorgelegte provisorische Vereinbarung akzeptiert und unterschrieben. Wir erarbeiten jetzt gemeinsam eine Vereinbarung.“ Denn die vorgelegte sei nicht detailliert genug, der finanzielle Aufwand für den Verein nicht abschätzbar: „So kann ich das nicht unterschreiben, da ich für alle Schäden voll haftbar gemacht werden kann“, erklärt Frank-Udo Kühn. Beispielsweise ist der Verein für den Anschluss des zur Verfügung gestellten Pflegegerätes an ein Zugmittel verantwortlich. Doch über ein adäquates verfügt der Verein nicht.

Der Bau des Kunstrasenplatzes wurde aus Fördermitteln des Programms „Brücken in die Zukunft“ finanziert. Die geplante Investitionssumme von 600 000 Euro hat sich aufgrund der gestiegenen Baukosten auf 800 000 Euro erhöht, teilt der Leiter der Wirtschaftsförderung, Osman Nasr, mit. Da eine nachträgliche Erhöhung der Fördermittel in Höhe von 450 000 Euro nicht möglich war, kostet die Stadt der neue Kunstrasenplatz 325 000 statt 125 000 Euro. „Auf eine angemessene Erhöhung der Beteiligung des Vereins wurde verzichtet“, sagt Osman Nasr.

Am Donnerstag wurde der Platz auch vom Kreisverband abgenommen, sagt Frank-Udo Kühn. Dieser zeigte sich beeindruckt von der Qualität des Kunstrasens. „Es ist das Beste, was es derzeit gibt“, sagt der Vereinsvorsitzende erfreut. In den nächsten sechs Wochen sollen nun alle Nutzungsmodalitäten zwischen Stadt und Verein geklärt werden.

Und weitere Ideen für die vom Verein insgesamt 4,5 Hektar gepachtete Fläche hat der Vereinsvorsitzende immer noch: „Es soll eine richtig schöne Sportparkanlage werden.“ Wie im Einzelnen die aussehen wird, daran arbeitet der Verein noch. „Vorstellungen gibt es schon einige.“

