Einigung zum Landratsamt-Streit? Vor dem Oberlandesgericht haben Kreis und Architekten einen Vergleich zu bestehenden Honorarforderungen anvisiert. Noch sind aber Fragen offen.

Seit 2013 ist der Hauptsitz des Landratsamtes in der Görlitzer Bahnhofstraße. Der Komplex wurde extra für das Amt runderneuert. Bis heute sind Honorarforderungen von Planern und Architekten noch immer strittig. © Archivfoto Jens Trenkler/dpa

Landkreis. Der Kreistag hat das letzte Wort. Er kann in seiner Sitzung am 28. März einen knapp fünfjährigen Streit zwischen dem Kreis und den Architekturbüros aus Zittau und Görlitz zum Bau des Landratsamtes auf der Görlitzer Bahnhofstraße beenden. Seit der Vollendung des Baus 2013 sind sich beide Seiten uneins über die genaue Auslegung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), die vorschreibt, wie die Leistungen entlohnt werden müssen. Eine Forderung von rund 100 000 Euro, die das Büro AIZ aus Zittau und Nitzsche & Nowak aus Görlitz fordern, stand deshalb zuletzt im Raum. Sowohl Amts- als auch Landgericht in Görlitz standen in der Mehrheit der Fragen auf der Seite der Architekten – und das war auch bei der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in Dresden vergangenen Donnerstag der Fall.

Bereits bei der Auftaktverhandlung in dieser Instanz zeichnet sich nun aber der Wille zur Einigung ab. In Anwesenheit von Kreisbauamtsleiter Dieter Peschel, der gemeinsam mit dem für den Kreis sprechenden Rechtsanwalt Sven Singer bei der Verhandlung erschienen war, haben sich beide Seiten auf einen „widerruflichen Vergleich“ geeinigt. Das meint konkret, dass der Landkreis noch bis zum 6. April Zeit hat, die nötige Zustimmung des Kreistages zu erhalten, und den Vergleich dann verbindlich machen kann. Das bestätigte sowohl die Gerichtssprecherin Gesine Tews als auch Frank Weber, der Anwalt der klagenden Architekten. Über die genaue Summe, auf die man sich nun vergleichen will, werde bis zur Kreistagssitzung nicht öffentlich gesprochen, hieß es auf SZ-Nachfrage. Generell gibt sich AIZ-Chef Fred Milke aber optimistisch. Er hoffe, dass man diesen Streit nun ausräumen könne.

Dass der Kreis in diesem Fall die lange vermisste Kompromissbereitschaft signalisiert, hat auf das andere, bereits länger laufende Verfahren vor dem Oberlandesgericht bislang keine Auswirkungen: Hier klagt das Löbauer Elektroplanungsbüro Ickrath Land Messner ebenfalls auf ausstehende Honorare für den Bau der Anlagen im Landratsamt. Was die beiden Streitfälle eint, ist die Grundfrage, ob man durch die Zusammenlegung von vier Gebäuden zu einem Landratsamt nun in der Berechnung der Leistungen von einem Gebäude oder eben von vieren ausgehen muss. Der Kreis argumentierte bislang immer, es sei ein Gebäude. Dem konnten aber auch die Richter so nicht folgen. Im Unterschied zur Architektenklage ist bei den Elektroplanern aber zudem strittig, in welchem Schwierigkeitsgrad die Aufgaben einzuordnen und damit zu honorieren sind. Das soll nun in diesem Verfahren ein weiteres Gutachten klären, was allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Im ersten Halbjahr ist deshalb bei diesem Verfahren kein Fortschritt zu erwarten.

