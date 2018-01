Einigung zum Familiennachzug

Flüchtlinge oder eher Asylanten mit eingeschränktem Schutzstatus sind Gäste auf Zeit. Müssen und sollen das Land also wieder verlassen. Ein vollkommen falsches Signal ist es deren Familien auch noch einreisen zu lassen. Ziel muss eine Familienzusammenführung in den jeweiligen Heimatländern sein und nicht anders herum. Zwingend muss ein vernünftiges Einwanderungsgesetz her um ein ausplündern der Sozialkassen zu verhindern. Man hat das Gefühl Politik dreht sich nur noch um geflüchtete. Die schon länger hier lebenden dürfen den ganzen Spaß finanzieren und ansonsten alles gut finden was in den Parteizentralen ausgehandelt wird. Darauf haben aber immer weniger Menschen Lust und eine klare Meinung zu dieser verfehlten Politik.