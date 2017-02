Einigung zum Bürgerhaus in Sicht Die Vermietung des Gebäudes in Schönborn war bisher nicht eindeutig geklärt.

Das Bürgerhaus in Schönborn. © Thorsten Eckert

Das Bürgerhaus in Schönborn wird eifrig genutzt: vom Seniorenclub, für Ausstellungen, Vorträge und die unterschiedlichsten Feiern. Das Problem: Bisher war die Vermietung nicht eindeutig geklärt. „Es gab bisher keine rechtliche Grundlage“, sagte der Schönborner Ortsvorsteher Torsten Heidel. Das wird jetzt anders. Nach langen Verhandlungen sind Verträge zwischen der Stadtverwaltung und der Ortschaft formuliert worden. „Darin ist festgelegt, dass die Verwaltungsstelle Weixdorf/Langebrück das Haus im Wesentlichen betreut. Sie nimmt auch die Miete ein, die bei privater Nutzung zu zahlen ist. Das Geld wird wieder in das Gebäude investiert, beispielsweise bei kleineren Reparaturen“, sagt der Ortsvorsteher. Vereine können die Räume nach seinen Worten kostenlos nutzen. Über die Regelungen soll auf der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates am 15. Februar abgestimmt werden.

Laut Torsten Heidel könnten die Verträge als Vorbild für andere Ortschaften mit einem Bürgerhaus dienen. „Bewährt sich das Modell soll es auf andere übertragen werden.“ (SZ/td)

zur Startseite