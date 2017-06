Einigkeit befohlen Selten bekommen die Grünen so viel Aufmerksamkeit wie an diesem Wochenende. Ihr Programm-Parteitag soll aus dem Sieben-Prozent-Loch helfen.

Die Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir mit dem 10-Punkte-Programm ihrer Partei für den Wahlkampf. Zukunft? Selbst vielen Grünen ist das viel zu unkonkret. © dpa

Sie planen eine Überraschung. Auf der Bühne des Parteitags, mehr verraten die Grünen nicht. Der ein oder andere feixt: Vielleicht werde es ja wie 2005. Da war Joschka Fischer alleiniger – männlicher – Spitzenkandidat, was in der Quotenpartei die Gemüter erregte. Die Spitzen-Politikerinnen Claudia Roth, Renate Künast und Bärbel Höhn sahen sich genötigt, sich demonstrativ hinter den Kandidaten zu stellen.

Einigkeit soll er auf jeden Fall ausstrahlen, der dreitägige Bundesparteitag der Grünen in Berlin an diesem Wochenende, auf dem rund 850 Delegierte das Programm für die Bundestagswahl am 24. September beschließen. Einigkeit unter der Führung des Spitzenduos Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt. Die beiden wurden nicht wie 2005 Joschka Fischer vom Vorstand bestimmt, sondern von der Basis gewählt. Göring-Eckardt war die einzige weibliche Kandidatin, Özdemir gewann nur ganz knapp.

Derzeit liegt die Partei in Umfragen bei sieben, acht Prozent. Offizielles Ziel für die Bundestagswahl ist, dritte Kraft hinter Union und SPD zu werden und über zehn Prozent zu kommen. Heimliche Kritik an den Spitzenkandidaten gibt es reichlich, das ist bei den Grünen normal. Offene Kritik so gut wie keine mehr, das ist nicht ganz so normal. Die Parteispitze nennt immer wieder drei Gründe für den Umfragen-Absturz: den Streit über die Vermögensteuer, den Streit über Polizei und innere Sicherheit und Martin Schulz, den SPD-Kanzlerkandidaten. Der zog zweifellos Stimmen aus dem rot-grünen Wählerlager an.

Streit wird es geben ums Programm, das ist bei den Grünen anders gar nicht anders vorstellbar. Eine Kommission musste sich durch satte 2 200 Änderungsanträge pflügen. Videoüberwachung ist ein größeres Thema, weitere sind Ökolandbau, Grundeinkommen, Einwanderungsgesetz und Verfassungsschutz. Und mit einer Sicherheitsdebatte wollen die Grünen auch in diesem Bereich ihr Image aufbessern.

Wichtig für die Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir ist die Debatte über ihren „Zehn-Punkte-Plan für grünes Regieren“, der als eine Art Wahlprogramm- light grüne Ziele kompakt präsentiert. Vor allem vielen Linken in der Partei ist er zu unkonkret und kantenlos. Widerstand zeichnet sich schon ab. Unterstützung gibt es nur von linksgrünen Promis. Wie damals bei Fischer, nur schriftlich. (dpa)

zur Startseite