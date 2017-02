„Einige Rassen werden aussterben“ Die Bundesgeschäftsstelle der Rassegeflügelzüchter zog nach Reichenbach. Und die Vogelgrippe hält den Chef auf Trab.

Kein Spaß im Stall: Wie die meisten Nutztierhalter, haben auch die Rassegeflügelzüchter Probleme mit der Vogelgrippe und der damit einhergehenden Stallpflicht. Besonders alte Rassen und Wassergeflügel sind dadurch bedroht. In Sachsen gelten mit die strengsten Reglements deutschlandweit. Der Bundesverband wehrt sich. © Archivfoto: René Plaul

Christoph Günzel aus Reichenbach ist Chef von 160 000 Züchtern deutschlandweit. Das sind immerhin 4 500 Vereine, 450 Kreisverbände sowie 19 Landesverbände. Für alle trägt der 64-Jährige Verantwortung. Und das schon seit ein paar Jahren. Nun ist die Bundesgeschäftsstelle von Offenbach ins sächsische Haselbachtal gezogen. Die SZ sprach mit ihm über die aktuelle Lage zur Vogelgrippe und anderen Herausforderungen – auch und vor allem in Sachsen.

Herr Günzel, die Bundesgeschäftsstelle ist im Haselbachtal angekommen. Wie beschwerlich war der Umzug?

Wir haben schon ein paar Tage benötigt, um alle Akten, Ordner und Büroutensilien nach Sachsen zu schaffen. Aber es ist vollbracht. Am 18. Februar weihten wir die Geschäftsstelle feierlich ein – im Beisein vieler Lokalpolitiker. Der Sitz im alten Gemeindeamt Reichenbach ist günstig für alle. Zwei neu angestellte Mitarbeiterinnen arbeiten in der Versandstelle in der alten Schule. Von da aus gehen zu Hochzeiten täglich bis zu 35 Pakete mit Jahresbroschüren, Zuchtbüchern, Gesetzlichkeiten und anderem Info-Material an die Rassegeflügelvereine in ganz Deutschland. Für mich bedeutet der neue Sitz natürlich extrem verkürzte Wege. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn man gleich vor der Haustür arbeitet …

…dann wird es abends jetzt wohl öfters länger im Büro?

Das kann man so sagen. Denn aktuell beschäftigen uns natürlich besonders viele Themen. Die Geflügelpest und ihre Auswirkungen auf die Arbeit der Vereine und Verbände sind leider enorm. Man kann und muss leider sagen: Die Krankheit ist in ganz Deutschland angekommen. Ich bin momentan nach meiner eigentlichen Arbeit als Geschäftsführer einer Baumfirma noch täglich bis 22 oder 23 Uhr im Büro, beantworte Mails, führe Telefonate. Unsere Züchter sind natürlich verunsichert. Es gibt aber auch viel Kritik an der Politik und an den falschen Vorgehensweisen, was die Sanktionen der Vogelgrippe vor allem in Sachsen anbelangt. Die gesetzlichen Auflagen werden von den meisten nicht mitgetragen. In anderen Bundesländern wird ruhiger und etwas gelassener mit dem Thema umgegangen.

Sie meinen, dass die strengen Auflagen an Züchter und Tierhalter in Sachsen übertrieben sind?

Sagen wir so: Sachsen ist mit Vorreiter in solchen Reglements. So streng geht es anderswo nicht zu. Die Stallpflicht, die Sperrbezirke, dazu Beobachtungsgebiete – das wird nur bei uns so gehandhabt. Die flächendeckende Aufstallungspflicht bedeutet für die Züchter harte Zeiten. Und vor allem für die Tiere selbst. Mit Tierschutz hat das nichts zu tun. Aber in Zeiten der Vogelgrippe verstummen die Tierschützer meistens schnell. Seit Mitte November 2016 ist das sächsische Geflügel nun schon im Stall. Egal, ob Nutz-, Rasse- oder Ziergeflügel – es sind keine guten Bedingungen, unter denen die Tiere leben müssen. Dass es anders regelbar ist mit den Sperrzonen, sieht man an anderen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen beispielsweise gibt es eine Aufstallungspflicht nur in Risikogebieten, alles andere hat dort Freigang.

Es müssten also Ihrer Meinung nach also neue Verordnungen her?

Davon sind die meisten Rassegeflügelzüchter überzeugt. Vor allem die sächsischen Zuchtfreunde. Ich werde täglich gebeten, dass der Verband sich dringend für eine Änderung der Geflügelpestverordnung einsetzt. Und das haben wir vor. Hier muss mehr risikobezogen agiert werden. Die Stallpflicht für Tiere außerhalb von Risiko- und Sperrgebieten erscheint beispielsweise nicht gerechtfertigt.

Sicherlich muss man von Fall zu Fall abwägen. Wo es große Wildansammlungen in der Nähe gibt, ist die Stallpflicht sinnvoll. Wir haben einen Aufruf an die Landtagsabgeordneten gestartet, dieses Thema dringend aufzugreifen. Unsere Züchter wehren sich mittlerweile lautstark. Vernünftige und für alle tragbare Lösungen müssen her! Erste Anträge sind gestellt. Es müssen Ausnahmegenehmigungen her. Doch in Sachsen handhabt man es gern nach den Möglichkeiten und nicht nach der Notwendigkeit.

Was fürchten die Züchter an der Vogelgrippe am meisten?

Die Stallpflicht einzuhalten, fällt vielen Züchtern nicht leicht. Das sind finanzielle wie ortsgegebene Umstände, die hineinspielen. Manche haben schlicht und einfach nicht genügend Platz, andere nicht das Geld, schnell aufzustallen. Zumindest nicht so, dass es für die Tiere erträglich ist. In Härtefällen agieren wir aktuell bei den Züchtern sogar daheim als Verband und schicken Leute zu besonders schwierigen Fällen, um Hilfe zu leisten. Vor allem im Bereich Wassergeflügel wird es langsam kritisch, da die Zuchtperiode bevorsteht.

Ist mit einem Einbruch der Züchterzahlen zu rechnen?

Das kann durchaus sein und unsere Befürchtungen werden sich leider bewahrheiten. Wir hatten ohnehin schon Nachwuchsprobleme. Nun werden viele ältere Züchter, die vielleicht noch ein paar Jahre durchgehalten hätten, wegen der Auflagen kapitulieren. Und leider verschreckt der Umgang mit der Vogelgrippe auch die neuen Züchter. In der jüngsten Vergangenheit hatten wir einen erfreulichen Trend zu verzeichnen: Junge Familien setzten wieder auf mehr Eigenversorgung, auf gesunde Eier direkt vom eigenen Huhn.

Wie sieht es mit der Erhaltung der Rassen aus? Besteht hier keine Gefahr?

Und ob! Vor allem bei vielen alten Rassen sieht es ohnehin nicht gut aus. Vor allem Arten beim Wassergeflügel sind gefährdet – Toulouser Gänse beispielsweise oder die Diepholzer Gans. Derzeit beginnt die Paarungszeit. In den engen Ställen mit fehlendem Teich wird es schwierig. Aber auch alte Haustierrassen wie das Dorking Huhn werden es schwer haben. Wir brauchen uns nichts vormachen: Wenn das Problem nicht in den Griff zu bekommen ist, werden einige Rassen über kurz oder lang aussterben.

Welche konkreten Schritte geht der Bundesverband jetzt?

Ich selber bin in einer neuen Arbeitsgruppe, die aus Tierärzten, Virologen, Rechtsanwälten und Journalisten besteht. Anfang April gibt es ein erstes Treffen. Bisher liefen schon Telefonkonferenzen zum Thema. Die Geflügelpest ist auch nach zehn Jahren nicht genügend erforscht. Seit 2006 ist man nicht in der Lage, Fortschritte in der Bekämpfung des Virus zu erzielen. Geht es so weiter, kommen wir flächendeckend nicht an einer Impfpflicht vorbei. So sieht es nach jetziger Sicht leider aus, das meinen auch die Fachleute. Dies wird aber wieder neue Probleme mit sich bringen – vor allem finanzieller Art, auch beim Wirtschaftsgeflügel. Demnächst fahre ich außerdem nach Berlin zum Verband der Zoodirektoren, die ebenfalls von den Problemen betroffen sind. Man muss in viele Richtungen agieren.

Ein Wunsch für die nächste Zeit?

Einer wird leider nicht reichen. Also: Dass wir durchhalten! Dass sich alles bald normalisiert! Dass unsere Tiere aus den Ställen raus können. Unsere Aufgabe als Verband ist es vor allem, dass wir unseren Mitgliedern Mut machen, zur Stange zu halten. Ihnen den Rücken stärken und ihre Probleme ernst nehmen.

Das Gespräch führte Ina Förster.

