„Einige Kunden sind verunsichert“ Uwe Simmang führt acht VW-Autohäuser in der Region. Er verkauft auch in der Krise Dieselautos, aber schwerer.

Die Softwareupdates von Dieselfahrzeugen sind im Autohaus Elitzsch in Kamenz bereits an der Tagesordnung. 75 Prozent der Wagen mit EA189-Motor bekamen in den vergangenen Monaten ein Update. Mitarbeiter Olaf Fiegler und Geschäftsführer Uwe Simmang testen ein Dieselfahrzeug. © Matthias Schumann

Das ist schon fast ein Statement. Das neue Flaggschiff des VW Autohauses Elitzsch in Kamenz hat einen Platz mitten in der Halle gefunden. Der VW Arteon ist Schwarz, hat 240 PS – und ist natürlich ein Diesel. Der Geschäftsführer Vertrieb Uwe Simmang wäre wohl auch nicht eingefallen, das Auto zu verstecken. „Die Dieselkrise wird begleitet von viel Polemik und einer Menge Schlagzeilen“, sagt er. Der 48-Jährige ist einer der beiden Chefs der Autohaus Elitzsch GmbH. Das Unternehmen hat acht Autohäuser, 330 Mitarbeiter und ist damit der größte Händler für VW und Audi in Ostsachsen. Simmang ist einer der wenigen, der sich überhaupt zu der Dieselaffäre in der Region äußern will.

Kaum ein anderes Autohaus hat Redebedarf. Mercedes wiegelt gleich ab. „Kein Kommentar“, heißt es auf SZ-Nachfrage aus der Geschäftsleitung der TG-Autohandelsgesellschaft in Hoyerswerda, die die Mercedes-Autohäuser in der Oberlausitz betreibt. Andere Händler halten sich ebenfalls aus der Diskussion heraus. Uwe Simmang hatte mit dem Vertrauensverlust in die Automarke VW schon vor zwei Jahren zu kämpfen und sich auch damals aus der Deckung gewagt. Er ist selbst nach den Schlagzeilen zu Schummelsoftware und nach dem Dieselgipfel überzeugt: „Ein moderner Diesel ist auch nicht umweltschädlicher als ein moderner Benziner.“ Der eine produziert CO2, der andere Stickoxid. „Aber im Verhältnis zu anderen Umweltschadquellen müssen sich die Autofahrer nicht an den Pranger stellen lassen.“

Verunsicherung bei Neukunden

Einige Politiker, Bürgerinitiativen und Umweltverbände sehen das anders. Sie warnen vor den gesundheitsgefährdenden Stickoxiden und haben Fahrverbote für Dieselautos in bestimmten Regionen in die Diskussion gebracht. Die Verunsicherung ist daher vor allem in den Reihen der Neukunden durchaus groß. „80 Prozent unserer Kunden mit Dieselauto fahren ihren Wagen nach wie vor überzeugt, die anderen 20 Prozent sind vorsichtig geworden“, sagt Uwe Simmang. Die Verkaufszahlen zwischen Benzinern und Dieselwagen waren vor der Dieselkrise immer gleich verteilt. 50 Prozent der Leute entschieden sich für einen Diesel, 50 Prozent für einen Benziner. Einige einstige Dieselfahrer verschieben nun aber erst einmal die Entscheidung für ein neues Auto. „Oder sie kaufen einen Benziner oder einen Hybrid, obwohl sie viel fahren. Das ist aber nicht immer die wirtschaftlich sinnvollste Alternative“, sagt Simmang. Die Rechnung war bisher immer recht einfach. Wer weniger als 15 000 Kilometer im Jahr fuhr, kaufte einen Benziner, Pendler und andere Vielfahrer entschieden sich für einen Diesel. Nun haben sich die Grenzen verschoben.

Die neue Vorsicht wirkt sich auch auf das Gebrauchtwagengeschäft aus. Die Autohäuser von Elitzsch haben bisher oft Dieselwagen verleast und nach drei Jahren Nutzung zurückbekommen. Normalerweise würden sie dann in den Verkauf gehen. „Das Überangebot ist in einigen Fahrzeugsegmenten bedenklich“, sagt Uwe Simmang. „Dass man aber seinen Diesel nicht mehr verkauft bekommt, ist nicht richtig.“ Anders sehe es bei den Elektroautos aus. Die Autohäuser der Elitzsch-Gruppe verkaufen im ganzen Jahr bisher eine Handvoll davon. „Und das, obwohl die Reichweite des E-Golfs jetzt schon bei 250 bis 280 Kilometern liegt und die Preise, berechnet man die Prämie ein, schon fast vergleichbar mit den Benzinern sind.“ Die Mitarbeiter verkaufen insgesamt weniger Autos. Das liegt nicht nur an der Dieselaffäre, sondern vor allem an den VW-Schlagzeilen der vergangenen Monate. 4 500 Autos verkauft Elitzsch in ganz Ostsachsen, geplant waren einmal 500 mehr. Die langgedienten Verkäufer müssen etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten. Die neuen Verkäufer, die sich erst einen Kundenstamm aufbauen müssen, brauchen noch mehr Zeit. „Neukunden zu akquirieren ist sehr, sehr viel schwerer als vor der Krise“, sagt der Vertriebsleiter. Zumal alle Mitarbeiter den Vertrauensverlust auch immer in der Familie und im Freundeskreis vorgerechnet bekommen. „Dann müssen sie sich privat rechtfertigen und werden damit zu wichtigen Botschaftern“, sagt Uwe Simmang.

Das Autohaus bietet seit einigen Monaten das Softwareupdate an, das VW schon vor dem Dieselgipfel zugesagt hatte. Drei Viertel der betroffenen Dieselautos wurden bisher so behandelt. Die anderen Wagen sollen jetzt ebenfalls einen Termin bekommen und dann können die neuen Updates in Angriff genommen werden. Es bleibt noch eine Menge zu tun. (mit SZ/JU)

