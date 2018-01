Einige Haushalte auch bis Sonnabend ohne Strom

Seit Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, hat Familie Jahr aus Gersdorf bei Hartha keinen Strom. „Bei den Nachbarn ist ein Baum auf die Leitung gefallen. Am Vormittag waren schon Mitarbeiter vom Stromversorger Envia da, aber wir haben noch immer noch keinen Strom“, schilderte Udo Jahr dem DA. Er klang einigermaßen verzweifelt: „Wir haben zwar ein Notstromaggregat, aber mit dem können wir nicht alle Kühlschränke und die Heizung betreiben. Und wir kommen bei der Hotline nicht durch, wissen nicht, wie es weitergeht. Bei uns wohnt eine 96-Jährige mit im Haus. Es ist eine Zumutung, dass wir so im Ungewissen gelassen werden.“ Auf Vermittlung des DA kam Familie Jahr noch an Informationen – auch wenn die Aussichten alles andere als rosig sind. Envia-Sprecher Stefan Buscher sagte gegen 17.30 Uhr: „Im Altkreis Döbeln sind derzeit noch 208 Kunden in Gersdorf, Leuterwitz, Zeschwitz, Doberquitz, Schlagwitz und Rittmitz ohne Strom. Wir bekommen es heute aufgrund der Dunkelheit auch nicht mehr hin, sie ans Netz zu bringen. Die Reparatur erfolgt am Sonnabend.“

Das Unternehmen fahre zweigleisig: Zunächst würden die Aufräumtrupps kommen und Bäume von Leitungen räumen. Anschließend kommen die Reparaturtrupps zum Einsatz – oder eben nicht.

Viele Döbelner waren da besser dran. Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln, sagte: „Wir sind sehr gut durch den Sturm gekommen. Das Netz hat gehalten. Wir haben sicherheitshalber eine Leitung in der Mittelspannung umgeleitet, weil wir bei Hermsdorf einen angebrochenen Mast entdeckt haben.“ Lediglich ein Haushalt sei am Freitagmorgen ohne Strom gewesen. „Da war ein Baum auf die Leitung gestürzt. Der Schaden ist aber inzwischen behoben“, sagte er am Freitagnachmittag. (DA/sol)

zur Startseite