„Einige Firmen überleben den Wandel nicht“ Wirtschaftsminister Martin Dulig sprach in Dorfhain mit Unternehmern über den Brexit, das E-Auto – und Russland.

Stolzer Gastgeber und interessierter Gast: Am Dienstag bekam der Dorfhainer Unternehmer Jens Jähnig (r.) Besuch von Wirtschaftsminister Martin Dulig. Der SPD-Politiker diskutierte mit Mittelständlern über die Zukunft der sächsischen Wirtschaft. © Andreas Weihs

Sachsens Firmen müssen derzeit viele Probleme meistern: Unter anderem haben die Russlandsanktionen manchem Unternehmen zugesetzt, was die Umstellung der Automobilindustrie auf E-Autos für hiesige Zulieferbetriebe bedeutet, ist völlig offen, und Firmen haben oft noch keine klaren Strategien für die Themen Digitalisierung und Datenschutz entwickelt. Zudem steht vielen in den nächsten Jahren der Generationswechsel an der Spitze bevor. Denn die Firmengründer der 1990er-Jahre erreichen demnächst das Rentenalter. Was sein Verständnis von guter Wirtschaftspolitik für Sachsen ist, legte Wirtschaftsminister Martin Dulig am Dienstagabend in Dorfhain dar. Der Landessenat des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft hatte den Minister eingeladen. Jens Jähnig, als Geschäftsführer der Dorfhainer Jähnig GmbH mit Felssicherungssystemen, Stützwänden und Tunnelkonstruktionen seit 25 Jahren erfolgreich am Markt, engagiert sich im Verband. Zuletzt war seine Firma im Landkreis etwa an den Untersuchungen zur Sicherung des Basteifelsen beteiligt. Er war froh darüber, mit dem Minister in Dorfhain über künftige Herausforderungen sprechen zu können.

Doch zuerst die Fakten: Ohne mittelständische Unternehmer ist Sachsens Wirtschaft kaum denkbar. Der Bundesverband umfasst Firmeninhaber, die ihr wirtschaftliches Risiko selbst tragen, bis zu 500 Mitarbeiter beschäftigen und jährlich einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich erzielen. In Sachsen hat dem Statistischen Landesamt zufolge nicht einmal jede 100. Firma mehr als 250 Mitarbeiter – die Wirtschaft ist breit aufgestellt und liegt in den Händen vieler Unternehmer. Im Freistaat klappt die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft oft schon sehr gut, praxisorientierte Forschung ist zur Freude vieler Firmen kein No-Go mehr.

Martin Dulig zufolge hat Sachsen im vergangenen Jahr erneut erheblich zum deutschen Exportüberschuss beigetragen. Im Freistaat standen Ausfuhren in Höhe von rund 37 Milliarden Euro Einfuhren von rund 22 Milliarden Euro gegenüber. „Damit ist Sachsen bei den deutschen Flächenländern auf dem sechsten Platz“, so Dulig. Aber: Die Hälfte aller sächsischen Exporte gingen auf das Konto eines einzigen Industriezweiges – der Automobilindustrie. „Ohne das Auto sähe es schlecht aus“, so Dulig.

Auch deshalb fürchtet manche Firma in Sachsen die zunehmende Produktion von Elektro-Autos. Ein Unternehmer sagte: „Wenn das E-Auto kommt, bricht die gesamte Zulieferindustrie zusammen.“ Das Thema hat Martin Dulig auf dem Schirm. „Unsere Autoindustrie muss sich verändern“, sagte er. „Wir haben großes Interesse daran, dass sie Teil der Marke Sachsen bleibt.“ Sein Ministerium habe eine umfangreiche Studie dazu in Auftrag gegeben, die Ergebnisse würden in den nächsten Monaten vorgestellt. „Es wird Firmen geben, die diesen Transformationsprozess nicht überstehen. Dann gibt es welche, die können sich anpassen. Und es werden neue Firmen entstehen, auch in Sachsen.“

In seiner Rede zeigte der Minister, wie sehr internationale Entwicklungen auch die sächsische Wirtschaft beeinflussten. „Nur noch sieben der 28 EU-Mitgliedsstaaten können sich mit Deutschland aufgrund von Eigeninteressen auf eine gemeinsame Industriepolitik einigen“, so Dulig. Diese umfasse auch die Forschung in den Unternehmen. Großbritannien sei dabei ein wichtiger Verbündeter. „Auch deshalb betrifft uns der Brexit so sehr.“

Von den Russlandsanktionen der EU sind einige Firmen in Sachsen stark betroffen. Deshalb sind viele Mittelständler mit diesem politischen Druckmittel überhaupt nicht einverstanden. So erinnerte etwa Jens Jähnig daran, dass sächsische Firmen aufgrund ihrer Geschichte keine Berührungsängste mit Russland hätten. „Wer hält den Fuß für die Zeit nach den Sanktionen für unsere Firmen in der russischen Türangel?“, fragte ein Unternehmer. Auch darauf konnte Martin Dulig antworten. Sachsen sei das einzige Bundesland, das über den gesamten Zeitraum der Sanktionen hinweg den Kontakt zum Kreml gehalten habe. In der Bundes-SPD sei er die Ost-Stimme zum Thema, so Dulig. „Ich will die Sanktionspolitik beenden“, sagte er. „Wer Frieden in der Welt will, braucht Russland als Partner.“

