Einhundert Prozent Erfolgsquote Alle vier Männerteams aus dem Landkreis Bautzen gewinnen ihre Spiele in der ersten Runde.

Tim Baugstatt (Foto) und sein Bruder Tom erzielten in Oschatz zusammen zwölf der 36 Cunewalder Tore. Gastgeber HSG Riesa/Oschatz II musste sich am Ende klar geschlagen geben. © Christian Kluge

Handbal-Sachsenpokal. Besser geht es nicht mehr. Mit einem Torverhältnis von 145:104 und vier Siegen sind die Männerteams aus dem Landkreis Bautzen in die zweite Sachsenpokalrunde eingezogen. Die meisten Treffer fielen im Gastspiel der Radeberger beim Zwönitzer HSV 1928, der sich am Ende mit 40:35 geschlagen geben musste. Torhungrig auch die Oberlichtenauer, die sich im Pulsnitzer Sportkomplex mit 37:27 gegen den SSV Heidenau durchsetzen konnten. Den klarsten Erfolg fuhr der HV Oberlausitz Cunewalde beim 36:20-Sieg über die Gastgeber von der HSG Riesa/Oschatz II ein. Mit immerhin zehn Toren Differenz siegte der HVH Kamenz beim SV Schneeberg (32:22).

Beim Sachsenligisten Cunewalde herrschte nach dem gelungenen Pflichtspielauftakt überwiegend Zufriedenheit. Bereits zur Pause lag das Team von Trainer Carsten John mit 19:11 vorn. Der Coach meinte nach dem Abpfiff in der Oschatzer Rosentalsporthalle: „Ich denke, man kann mit der Leistung zufrieden sein. Es war ein ordentlicher Auftakt meiner Mannschaft. Wir haben teilweise sehr guten Handball gezeigt, aber auch noch Steigerungspotenzial offenbart. Am Ende war es auch aufgrund der sehr tropischen Temperaturen ein zufriedenstellender Auftritt.“

Der Cunewalder Trainer John hob vor allem die ausgeglichene Torverteilung seiner Schützlinge hervor. „Wir haben wie im Spiel gegen Hoyerswerda viel gewechselt und jeder Spieler konnte sich dementsprechend einbringen. Gerade bei den Temperaturen war es ein Segen, auf einen ausgeglichenen Kader zurückgreifen zu können.“ Die Partie begann nach einem Blitzstart des HVO (2:0 nach 50 Sekunden) relativ ausgeglichen. Bis zum 7:6 konnte der Bezirksligist mit den John-Schützlingen mithalten, ehe der Turbo gezündet wurde.

Cunewalde zeigt ein Tempospiel

Mit teilweise sehenswerten Spielzügen setzten sich die Cunewalder immer mehr von den Hausherren ab. Obwohl so mancher Spieler das benachbarte Bad bevorzugt hätte, zogen die Oberlausitzer ihr Tempospiel gnadenlos durch und zogen den überforderten Gastgebern den Zahn.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich das gleiche Bild, wenngleich die Gastgeber immer härter agierten und sich damit den Unmut der HVO-Mannen zuzogen. Letztlich wurde das Spiel souverän über die Runden gebracht. John: „Wir haben in der Schlussphase noch einige Tore liegen gelassen und teilweise zu kompliziert und naiv im Angriff gespielt. Das muss bis zum Ligaauftakt am kommenden Sonntag besser werden. Ansonsten sehe ich uns gerüstet. Einzig die Verletzung von Gary Biele stimmt mich traurig, da er für die nächsten Spiele auszufallen droht.“ Die erfolgreichsten Cunewalder Werfer waren Tom und Tim Baugstatt mit jeweils sechs Treffern.

Noch besser war der Radeberger Paul Münnich, der acht der insgesamt 40 Tore beim Sieg über den Sachsenligaabsteiger Zwönitzer beisteuerte. Zunächst klemmte es beim RSV an der Abstimmung und so stand es nach zehn Minuten nur 8:8. Zur Pause führten die Bierstädter auch nur mit 19:15 – allerdings deutete sich da schon ein torreiches Spiel an. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber sogar bis auf ein Tor Differenz verkürzen (19:20). In dieser Phase war es vor allem Paul Münnich, der den Torhüter der Gastgeber immer wieder bezwingen konnte. Die RSV-Männer um Kapitän David Ziegenbalg spielten weiter ihren Stiefel herunter und hielten den Vorsprung bis zum Abpfiff bei drei bis fünf Toren. Auch die Torhüter überzeugten. (fs/ds)

zur Startseite