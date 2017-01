Einheitliche Parkgebühr für Urlauber Der Kurort Rathen hat seine Gebührenordnung verändert. Billiger wird’s nicht.

Der Kurort Rathen erhebt künftig eine einheitliche Gebühr von zwei Euro für Urlauberparkkarten pro Übernachtung. Der Gemeinderat beschloss am Montagabend eine entsprechende Änderung der Parkgebührenordnung. Bisher waren je nach Aufenthaltsdauer unterschiedliche Beträge zwischen 1,30 und 2,10 Euro fällig. Das betrifft aber nicht die bewirtschafteten Parkplätze wie in Oberrathen, sondern die „Parkflächen ohne Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit“. Die befinden sich beispielsweise am Haus des Gastes.

Mit der neuen Regelung will die Gemeinde die Abrechnung erleichtern, die zukünftig mit über die elektronische Gästekarte erfolgen soll. Diese Karte wird in diesem Jahr in mehreren Gemeinden in der Sächsischen Schweiz eingeführt, darunter Bad Schandau, Hohnstein und Sebnitz. Das System wird zur Vermieterversammlung am Mittwoch, 18. Januar, ab 18 Uhr erklärt. Zu der Versammlung im Haus des Gastes geben auch Vertreter des Tourismusverbandes und der Herstellerfirma Auskunft. (SZ/gk)

